Tragická nehoda se odehrála u obce Vakarel na 27. kilometru dálnice ve směru na Sofii. Střetl se tam osobní vůz s autobusem, který se následně převrátil. Mezi postiženými jsou i děti.

At least 6 people killed and more than 20 others injured after a bus overturns near the Bulgarian capital Sofiahttps://t.co/Fxwlbl7FzZ