ČTK

"Vznesené obvinění by mělo být přečteno příští týden, kdy by mělo být jasné, z čeho je dotyčná obviněna a za co bude souzena," uvedla Valentová. Dodala, že v úterý nebylo možné se zadrženou ženou hovořit a že česká strana se stále snaží zařídit konzulární návštěvu ve vězení. O kauci rozhodnuto nebylo. Advokát zadržené požádal o její propuštění na kauci na začátku března.

"Naše konzulka z ambasády se zúčastní s největší pravděpodobností toho soudního stání příští týden," uvedla Valentová.

Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Heroin našli celníci v kufru zadržené.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené v Pákistánu.