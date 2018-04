Novinky

Honsik byl považován za vůdčího ideologa neonacistického hnutí v Evropě. Už v 60. letech minulého století byl usvědčen z účasti na útocích pravicových radikálů ve Vídni a později se připojil k rakouské krajně pravicové Národnědemokratické straně NDP, která byla v roce 1988 postavena mimo zákon.

Vydával mimo jiné krajně pravicový časopis Halt. Poté, co byl v roce 1992 odsouzen, odešel do Španělska. Tam byl zadržen v roce 2007 a vydán do Rakouska.

V následujících letech byl mnohokrát odsouzen za popírání holokaustu a podněcování k nenávisti skrze publikování antisemitských a rasistických knih a pamfletů.