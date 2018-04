Radim Vaculík, Právo

Zkratka PNR v překladu znamená „jmenná evidence cestujících“. A tento systém bude v praxi fakticky znamenat on-line propojení informací o tom, kdo odkud a kam letí napříč zeměmi EU. Do systému budou povinně zapojeny všechny letecké společnosti, které vozí cestující do EU nebo v jejím rámci.

Budou muset nahlásit údaje všech lidí, kteří si zabukují či nakoupí letenky a chystají se překročit hranice EU či chtějí přelétat z jedné země do druhé.

Pod správou policie

Informace o cestujících se tak do systému dostanou už v předstihu, nikoli až ve chvíli, kdy přijdou k odbavení na letištích. „Je to jedno z dobrých opatření, které by mělo napomoci bezpečnostní situaci při globální přepravě cestujících, jejich identifikaci s určitým předstihem, aby se dala možná rizika detektovat a vyhodnotit dopředu,“ řekl Právu ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO).

Pokud prý budou jednotlivé země předem vědět, kdo k nim přilétá a co je dotyčný zač, mají větší šanci odhalit možné teroristické hrozby a plány útočníků. „Drtivá většina teroristů i při přípravě možných útoků přijíždí a často také přilétá na různá místa Evropy, tipuje si je a obhlíží terén,“ míní Metnar.

„My budeme vědět dopředu, kdo odkud a kam cestuje, kdo k nám přiletí. A dá se to navázat na další bezpečnostní prvky, které už jsou zavedeny, aby došlo ke zjištění rizikových osob,“ dodal Metnar.

Bezpečnostní složky tak díky tomuto předstihu získají podle Metnara dostatek času na analyzování dat o možných rizikových osobách, o jejich pohybu a informace o nich mohou díky on-line propojení obratem poskytnout ostatním členským zemím.

V rámci jmenné evidence cestujících správci systému uvidí jejich jméno, adresu, telefonní číslo a údaje o kreditní kartě, datum a plán cesty, údaje z letenky, ale třeba i informace o zavazadlech a platbách.

USA a zbytek světa má smůlu

„Žádný dopad na samotné cestující ale zavedení PNR nebude mít,“ podotkl k tomu Metnar. O tuto evidenci se v České republice bude starat policie a její Národní kontaktní bod pro terorismus spadající pod Policejní prezidium.

Tamní pracoviště i zhruba dvacet lidí určených pro správu systému jsou už podle ministra na jeho spuštění připraveni, anebo se nyní školí. „Takže jakmile to projde legislativou, praktická stránka už pak bude velice rychlá,“ konstatoval ministr.

Vláda už sice věc schválila, ale aby se mohlo Česko k evropskému systému připojit, musí novelizovat hned tři zákony: o Policii ČR, o civilním letectví a také o ochraně osobních údajů.

Sněmovna by to podle Metnara měla stihnout hned v prvním čtení už během dubna, protože termín, kdy má systém PNR začít fungovat i v České republice, byl stanoven nejpozději na 25. květen.

Metnar poznamenal, že Česko není jediná země EU, která zatím připojení k systému PNR nestihla schválit.

Chybí to zhruba polovině členských států, ale všechny prý pracují na tom, aby od konce května společná evidence plně fungovala ve všech zemích Unie. „To pracoviště policie pak bude v nepřetržitém provozu a data v systému budou zpracovávat analytici a administrátoři, které už na to máme,“ doplnil ministr.

Metnar ale upozornil, že do registru budou mít přístup jen země Evropské unie, a informace z něj se tak nedostanou jinam, tedy do žádné země třetího světa či přes oceán do Spojených států.