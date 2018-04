Pavol Minárik, Právo

List to poznamenává na konci obsáhlého magazínového textu, v němž hodnotí dosavadní působení papeže Františka. Polští duchovní podle něj začali mít problémy s novým papežem začali již před pěti lety, kdy zahájil svůj pontifikát. Tehdy vyšlo najevo, že chodí v obyčejných botách, odmítá si sednout do drahých limuzín nebo se přestěhovat do luxusního apartmánu.

František tehdy marně vyzýval polské duchovenstvo, aby se chovalo stejně, připomíná list. „Skromnost, poctivost a pomoc lidem v nouzi jsou Františkovými nejvyššími hodnotami, důležitějšími než tak či onak definovaná svátost,“ napsal.

Skutečnost, že se v průběhu rozpadají platné církevní doktríny a dogmata, podle deníku „pro velkou část polského duchovenstva znamená existenční hrozbu“.

Cizí prvek v katolické církvi



Když se krakovský kněz Edward Staniek před časem modlil za rychlou a šťastnou smrt papeže Františka kvůli jeho chybám, a protože je „cizím prvkem v katolické církvi“, například tím, že podporuje muslimské uprchlíky nebo otvírá církev „rozvedeným či jiným morálním hříšníkům“, nikdo z polské hierarchie se papežovi neomluvil.

Duchovnímu, teoretikovi a pedagogovi Staniekovi, který vychoval stovky duchovních, se naopak dostalo uznání, „neboť ví, o čem hovoří, protože je odborník na Nový zákon a v něm jde hlavně o hlásání poselství Ježíše Krista“, citoval list slova Wojciecha Wegrzyniaka z Teologické fakulty Papežské univerzity Jana Pavla II. v Krakově.

„I tam křesťané pomáhali chudým, ale především svým chudým,“ zdůraznil Wegrzyniak podle deníku.