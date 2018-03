Novinky, ČTK

„Poprvé od sovětských časů se konaly lety protiponorkových letounů přes Severní pól k Severní Americe,“ řekl Šojgu, aniž by upřesnil, kolik těchto letů bylo, kdy se uskutečnily nebo jaké letouny se jich účastnily.

Šojgu na ministerstvu obrany hovořil o přípravě námořní přehlídky a rozvoji námořních sil, zejména o budoucnosti ruské Severní flotily: „V loňském roce Severní flotila obdržela 1090 nových zbraní a vojenského vybavení včetně pěti bojových lodí, sedmi podpůrných plavidel, devíti letounů a deseti radarových komplexů.”

Zmínil i postupující obnovu výzbroje: „K začátku letošního roku představovala současná výzbroj a technika ve flotile 46 procent.“ Letos hodlá Rusko do Severní flotily dále investovat. Flotila již do služby zařadila nový ledoborec Ilja Muromec a obdržet by ještě měla zásobovací loď Elbrus.

Rusko v posledních letech učinilo z Arktidy jednu z klíčových sfér svého zájmu a v oblasti se rozhodlo značně posílit své vojenské kapacity.