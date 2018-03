nek, DPA, BBC, Právo

Důrazné varování vyslalo památkářům také nedávné vzedmutí hladiny Seiny, když se voda povážlivě přiblížila k základům katedrály. Její impozantní fasáda, která každý rok láká milióny obdivovatelů z celého světa, nijak nenaznačuje, že by měl chrám vážný problém – ten je patrný až při detailnějším pohledu.

Stavba se na několika místech drolí, a to rychlejším tempem, než kterým sem přitékají ze státního rozpočtu peníze na její provoz a údržbu.

Škody napáchaly vítr a kyselé deště

Výzva je podle památkářů jasná: je nutné shromáždit až 150 miliónů eur (3,8 mld. Kč), aby se Notre-Dame dostala opět do formy, kterou si zaslouží.

„Je to zneklidňující. Nadešel čas konečně něco dělat,“ varuje Michel Picaud, prezident nadace přátel katedrály, která chce získat soukromé mecenáše ze zahraničí, hlavně z USA. Spoléhá na to, že Američané patří k nejčastějším návštěvníkům Notre-Dame a mají i dlouhou tradici v dobročinných aktivitách.

Třetinu zmíněné sumy má v příštích letech zajistit stát jako vlastník katedrály tím, že zvýší roční příspěvek na údržbu ze dvou na čtyři milióny eur. S podmínkou, že přispěje i soukromý sektor, na nějž tak zůstává ambiciózních sto miliónů eur.

Opravit nebo vyměnit je nutné například kámen v opěrných obloucích obvodových zdí.

Původní materiál už nahlodala eroze vlivem kyselých dešťů a větru, stejně jako dvě postranní věže, jež bylo nutné stabilizovat pomocnou konstrukcí.

V dezolátním stavu jsou i chrliče vody, z nichž se odlamují kousky a ztrácejí původní podobu. Některé sochy vykazují trhliny, část balustrády nahradilo dřevo a u jedné z věží proniká střechou do nitra stavby voda, líčí Picaud stav tolik obdivovaného chrámu.

Pařížské arcibiskupství, které s Picaudovou nadací při shánění financí úzce spolupracuje, mezitím promptně zamítlo ideu, aby se při vstupu do katedrály vybíralo vstupné. „Návštěva NotreDame musí bezpodmínečně zůstat gratis,“ vzkázalo.

Kampaň za záchranu chrámu odstartovaná v loňském roce přilákala už 700 dárců. Polovina jsou Francouzi, druhá polovina cizinci. Kolik peněz se od nich podařilo shromáždit, nechce Picaud prozradit.

Netají se ale tím, že cíl 100 miliónů eur je ještě hodně vzdálený. Už v dubnu by se nicméně mělo objevit lešení kolem centrální věže a začít by měla oprava jednoho z nejméně tří vážně narušených opěrných oblouků.

Podle architekta Philippa Villeneuva bude restaurování Notre-Dame v každém případě obtížné. „U gotického slohu má každý prvek nenahraditelnou funkci. Stavba se sice nezhroutí, jestliže dočasně přijde o tři elementy, dostala by se ale do nerovnováhy,“ upozornil v rozhovoru pro list The New York Times.

Varování Victora Huga vyslyšeli

Na neutěšený stav katedrály poukázal svého času už spisovatel Victor Hugo, když sem situoval děj svého světoznámého románu Zvoník od Matky boží. Několik let po prvním vydání knihy pak chrám prošel zevrubnou opravou. Tato rekonstrukce z poloviny 19. století ale zůstala poslední svého druhu.

V 90. letech dvacátého století ještě absolvovala očistnou kúru fasáda stavby, což podle Picauda mělo i kontraproduktivní dopad.

„Renovace fasády tak trochu zakryla mizérii zbytku katedrály,“ dodal Picaud.