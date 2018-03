Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Podle Ľudovíta Miklánka ze sdružení vlastníků střelných zbraní upravit plynovou pistoli, aby mohla vystřelit náboj, není vůbec jednoduché, je na to potřeba vybavení a materiál. Údajný nález nevystřelených nábojů na místě činu podle něj může napovídat tomu, že zbraň se zasekávala a vrah musel přebíjet. Pokud se informace o tom, že investigativního novináře zabily výstřely z upravené plynové pistole, potvrdí, mohlo by to vnést pochybnosti do verzi o profesionálním zabijákovi pracujícím pro italskou mafii.

Právní zástupce rodin zavražděných mladých lidí Daniel Lipšic prozradil, že Kuciaka nezasáhla do srdce jedna střela, nýbrž dvě. „U Jána Kuciaka šlo o dva zásahy do srdce. Je tam přitom jen jeden střelný kanál, tedy střely byly vypáleny z velmi blízké vzdálenosti. V srdci se našly dva projektily,“ řekl Lipšic televizi Joj s odvoláním na pitevní zprávu. [celá zpráva]

Kuciaka zavraždili ve středu



Lipšic také jako první potvrdil dobu vraždy. Lékař ji měl určit na středu 21. února. Těla zavražděných mladých lidí byla nalezena až v neděli 25. února. „Ve zprávě o prohlídce na místě činu lékař opomenul zapsat polohy těl, v jakých byla nalezena,“ upozornil na další pochybení Lipšic.

Martinu Kušnírovou zasáhla podle Lipšice jedna střela do obličeje. Její matka Zlatica Kušnírová serveru pluska.sk řekla, že její dceru zasáhl vrah do brady a střela vyšla temenem hlavy. „To znamená, že vrah střílel z blízka a přidržoval ji. Viděla jsem zčernalou ránu pod bradou, myslela jsem si však, že jsou to posmrtné skvrny,“ dodala Kušnírová.

Kuciak se podle Kušnírové před smrtí připravoval na cestu na východní Slovensko, kde se měl setkat s lidmi, kteří pro něj měli nové důkazní materiály. Novinář psal o působení kalábrijské mafie na východním Slovensku a jejím napojení na slovenské politiky.

Vražda novináře a jeho přítelkyně vyvolala na Slovensku vládní krizi, která vedla k pádu vlády premiéra Roberta Fica (Směr-sociální demokracie). [celá zpráva]

Prezident Andrej Kiska ve čtvrtek jmenoval novou vládu premiéra Petra Pellegriniho (Směr). [celá zpráva]