Jasným favoritem voleb je 65letý Vladimir Putin, který by měl podle průzkumů získat skoro sedmdesát procent hlasů. I tak se ale hlasování považuje za druh referenda o spokojenosti s jeho politikou.

Volební komise uvedla podle TASSu v 17 hodin moskevského času (15:00 SEČ), že hlasovalo už 51,9 procenta voličů. Na východě Ruska se už volební místnosti uzavřely.

И снова Махачкала. Избирательный участок №1126 в школе №15. Две дамы очень стараются. Наверное, учителя хорошие! #выборы2018 pic.twitter.com/XEZL5Uu6qS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18. března 2018

Členka volební komise v okrsku 1126 v Machačkale vhazuje do urny lístky.

List The New York Times připomíná heslo Putina „silný prezident, silný stát“. Putin letos kandiduje jako nezávislý a před volbami uváděl, že žádnou kampaň nevede. Posunul však projev o stavu země blíž k volbám a hovořil v něm, co vše je potřeba v zemi vylepšit s náznakem, že on to zařídí.

Volby jako pouť



Vláda se snaží, aby volby měly až karnevalový ráz, na mnohých místech zní hudba, rozdává se tam jídlo nebo se tam v soutěžích dají vyhrát ceny, aby byla účast voličů co nejvyšší. V Ljublinu u Moskvy dostávají hlasující poukazy na levnější nákup lahůdek a bižuterie.

Jeden z mnoha příkladů falzifikace hlasování (sledujte paní v černém). Ústřední volební komise zatím reaguje tak, že prý nic neviděla. https://t.co/E4MiBm9aiU — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) 18. března 2018

V Murmanské oblasti uspořádali hlasující v národních krojích spontánní koncert, uvedla televize Rossija 24. V Novgorodě vypsali pro voliče soutěž o nejlepší selfie, vítěz dostane auto značky Lada Niva. Fotografie prý do soutěže zasílali i zahraniční pozorovatelé. Jekatěrina Červovová z Kemerova odevzdala hlas pouhé půldruhé hodiny po porodu. V Burjatsku na Sibiři se jeden volič dostavil k hlasovací urně v převlečení za medvěda. V Ingušsku odpoledne odevzdal hlas nejstarší obyvatel země Appaz Alijev, kterému je 122 let.

Otužilci se po odhlasování vykoupali v ledové vodě. Měli s sebou ruskou vlajku.

FOTO: Ilnar Salakhiev, ČTK/AP

Státní a prokremelská média informují o hladkém průběhu hlasování a o zájmu voličů, často hlasují celé rodiny. Na Uralu Ramis Dajanov při hlasování požádal svou hlasující partnerku o ruku, oznámil server LifeNews: „Volební komise se stala svědkem zrodu nové šťastné rodiny.” Zmiňují také fronty před volebními místnostmi.

Putin jasným favoritem

Když odevzdal v Moskvě hlas Putin, na otázku, jakou očekává účast, odpověděl: „Jakoukoli, která mi dá právo vykonávat funkci prezidenta. Jsem si jist, že jsem zemi nabídl správný program.“

Putin s hlasovacím lístkem

FOTO: Sergei Chrikov, ČTK/AP

Většina voličů se netajila tím, že dala hlas právě Putinovi: „Udělal toho dost doma i na mezinárodním poli,“ řekla učitelka Irina Kuzminová. Umělkyně Christina Amelinová po hlasování prohlásila: „Rusku není snadné vládnout, je to velká země.“

Šestadvacetiletý manažer Nikolej Volkov ale dal hlas kandidátovi komunistů, zemědělskému velkopodnikateli Pavlovi Grudininovi.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V Rusku začaly prezidentské volby, svůj hlas už odevzdal Vladimir Putin nebo jeho protikandidát Vladimir Žirinovskij

Své příznivce má i nacionalista Vladimir Žirinovskij, jak ale poznamenal list

The New York Time, další kandidáti působí jen jako trpaslíci doprovázející Sněhurku, jejíž roli ale nemohou převzít.

Podvody

Opozice upozornila, že přibývá volebních podvodů, z nichž část potvrdila i ústřední volební komise. V Čeljabinsku, Přímořském a Krasnojarském kraji, v Jakutsku nebo na jihu Sachalinu zaznamenaly videokamery, jak hlasující vhazují do urny několik volebních lístků najednou. V Kaliningradu videokamery sledující hlasování otočili mimo urny. V Petrohradě prý volební komise dovolují hlasovat lidem, kteří nejsou ve volebních seznamech.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bezpečnostní kamery ve volebních místnostech v Rusku odhalily případy podezřelého vhazování lístků do uren

Představitel opozice Alexej Navalnyj, který nemohl kandidovat, protože byl odsouzen, na svém webu s odvoláním na poznatky svých 33 000 pozorovatelů uvedl, že se potvrzují obavy z falšování voleb: "Už se dá směle prohlásit: spletli se ti, kdo říkali, že na těchto volbách se bude méně falšovat, protože Putin i tak všechny porazí," napsal opozičník na svém webu.

Московская область, г. Люберцы, УИК 1479. Член избирательной комиссии берет со стола бюллетени и бросает в урну. Через минуту берет еще и повторяет. Далее к ней присоединяется другой член комиссии, они начинают забрасывать в урну бюллетени. Молодцы, решают судьбу России... pic.twitter.com/wtNvQJhRSY — Press Focus (@Press_Focusnik) 18. března 2018

Členky volební komise ve městě Ljubercy hází lístky do urny.

Volební komise v Moskevské oblasti mezitím potvrdila jako fakt, že v obci Ljubercy jeden z členů volební komise vhodil do urny svazek hlasovacích lístků, jak potvrdil záznam z kamery. Urna byla následně zapečetěna a všechny hlasy budou označeny za neplatné. Případ vyšetřuje policie. Podobně po Navalného upozornění na vhození lístků byla zapečetěna i jedna volební urna v Rostově na Donu.

Kandidát komunistů Pavel Grudinin hlasuje v prezidentských volbách

FOTO: Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP

Na videozáznamu z Dálného východu je podle Navalného zase vidět, že hlasovací lístky už byly v urnách ještě před tím, než se otevřely volební místnosti, byť podle zákona má být urna prázdná a zapečetěná. Dochází podle něj také ke "klasickému" vhazování padělaných hlasovacích lístků do uren.

Fronta Rusů před ruským velvyslanectvím v Berlíně

FOTO: Carstensen J?rg, ČTK

Několik volebních pozorovatelů podle moskevského rozhlasu pracovníci volebních komisí vykázali mimo hlasovací místnost s odůvodněním, že jejich doklady jsou zfalšované.

Moskevská média informovala o případech, kdy voliči od komise žádali písemné potvrzení o účasti ve volbách. Potvrzuje to zprávy o tom, že státní instituce a podniky nutily voliče hlasovat pod pohrůžkou sankcí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie a nacionalisté blokují na Ukrajině ruské konzuláty, aby lidé nemohli volit



Na Ukrajině nacionalisté zabránili Rusům volit

Státní média informují hlavně o hladkém průběhu voleb na okupovaném Krymu. Na Ukrajině však Rusové nemají šanci, protože ukrajinští nacionalisté bloku přístup na velvyslanectví i konzuláty.

Příslušníci praporu Azov blokovali vstup na ruské velvyslanectví v Kyjevě

FOTO: Efrem Lukatsky, ČTK/AP

Podle agentury TASS v Praze už po poledni odevzdalo svůj hlas hodně přes tisíc Rusů. Hojnou účast hlásí prý i konzuláty v Karlových Varech a v Brně.