Mezi vojáky jsou podle BBC příslušníci námořní pěchoty a také specialisté z protichemické jednotky. O pomoc požádala armádu protiteroristická jednotka Scotland Yardu SO15, která vyšetřování vede. Jejich úkolem je mimo jiné odvézt vozidla a další předměty, které mohou být kontaminovány jedem. Jsou mezi nimi i sanitky, jež přijely na pomoc otrávené dvojici, u které jako první zasahoval seržant Nick Bailey. Ten se také přiotrávil, ale už se probral a je ve stabilizovaném stavu. [celá zpráva]

Specialisté v protichemických oděvech také zkoumají dům, kde žil Skripal a kam za ním jeho dcera přijela.

Britské úřady přitom neustále zdůrazňují, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí.

Ministryně vnitra Amber Ruddová tento týden řekla, že dvojice byla otrávena nervově paralytickým jedem a že nešlo o obvyklé nervové plyny sarin a VX. To přiživuje různé spekulativní a konspirační teorie.

Ruská stopa nemusí vést do Kremlu

Spekuluje se i o zapojení Ruska, i když britská vláda mu zatím útok nepřipsala. Moskva popírá, že by Skripala chtěla nechat zabít, i když před lety přešel k britské MI5, vyzradil jí jména ruských agentů a byl zatčen. Nakonec byl vyměněn za zadržené ruské agenty.

Přímé zapojení Kremlu nepovažuje za pravděpodobné ani politoložka Dorothy Horsfieldová z Australské národní univerzity. „Jaké by z toho měl výhody? Vytvoření chaosu v Evropě? To Evropa dobře zvládá i sama,“ řekla CNN.

Horsfieldová je proto přesvědčena, že útočník nebyl přímo spojen se státem. Překvapuje ji, proč došlo k útoku až teď, když byl vyměněn už v roce 2010: „Proč čekali tak dlouho?“ Nevylučuje však, že Skripal nemusel vést poklidný život důchodce, jak se uvádí.

Britští policisté u místa, kde byl otráven agent Skripal s dcerou.

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Že neútočila ruská tajná služba na pokyn z Kremlu, si myslí i Mark Edele, expert na Rusko z Melbournské univerzity: „Moje teorie je, že by do toho mohl být zapleten někdo jiný. Skripal vyzradil Západu mnoho ruských agentů, takže je možné, že jde o odplatu od někoho, kdo mohl, ale nemusel být z FSB.“ Zmínil, že použitý jed ukazuje, že šlo o profesionály. [celá zpráva]

„Pravděpodobně šlo o něčí odplatu, a ne přímo o akci podporovanou Kremlem,“ míní Edele. Dodal ale, že o vlivu ruského vedení není velká šance se dozvědět, protože „nám to Kreml neřekne“.

Kreml chce vytvářet chaos



Další možností podle něj je, že to byla akce ruského podsvětí. Bezpečnostní expert z Curtinovy univerzity Alexey Muraviev v této souvislosti upozorňuje, že Británie poskytla azyl mnoha Rusům, které by Moskva ráda dostala do svých rukou.

Kritici Ruska ale zapojení Kremlu nevylučují, mohl by mít zájem vytvořit chaos a atmosféru strachu. Jak uvedl Muraviev, je cílem Moskvy narušit euroatlantickou vazbu, jež je zvlášť silná v případě Velké Británie.

Jasná také není role Skripalovy dcery, která nedávno přijela za otcem z Ruska. Už se objevily i spekulace, že jed přivezla právě ona a že lahvičku s ním náhodou otevřela na lavičce.