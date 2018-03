Podle Reuters by dlouhodobý politický pat mohl z vysoce zadlužené Itálie udělat ohnisko ekonomických obav v EU, které by mohly mít celoevropský dopad. Už ráno na asijských trzích oslabilo euro a jeho kurz zůstane nestabilní minimálně do vyhlášení konečných výsledků voleb. [celá zpráva]

„Itálie má daleko k tomu, aby vyřešila své dlouholeté problémy, a nyní k tomu bude mít nové,“ řekl bývalý hlavní ekonom italského ministerstva financí Lorenzi Codogno. Země sice za vlády PD vybředla z nejhorší krize, i když tamní banky mají stále potíže. Ze všech bank v EU mají největší objem špatných úvěrů ve výši 222 miliard eur. [celá zpráva]

Voliči se od PD odvrátili kvůli přetrvávající chudobě, nerovnosti a neschopnosti vyřešit migrační krizi, když do země dorazilo za čtyři roky přes 600 000 přistěhovalců.

Jednání se povlečou, problémy se prohloubí



„Připravme se na dlouhá a komplexní vyjednávání, která potrvají měsíce,“ dodal Codogno s narážkou na průběžné výsledky voleb, ve kterých není jasný vítěz a kde posílili populisté a kritici EU. Podle průběžných výsledků je druhé populistické Hnutí pěti hvězd a ve středopravé koalici Centrodestro má nejsilnější pozici ultrapravicová a protimigrační Liga severu, která předstihla Berlusconiho stranu Forza Italia!

Během předvolební kampaně vůdci všech tří hlavních uskupení vylučovali jednání se svými protivníky. Po volbách je sice situace jiná, v Itálii se jedná, ale ustavit nový kabinet lehké nebude, i když Hnutí pěti hvězd už uvedlo, že se nebude vyhýbat vstupu do vlády. Jeho představitel Riccardo Fraccaro řekl: „Nikdo nebude schopen vládnout bez Hnutí pěti hvězd. Přijmeme odpovědnost postavit vládu, ale jiným způsobem, budeme hovořit se všemi stranami o tom, co tato země potřebuje.“

Riccardo Fraccaro z Hnutí pěti hvězd

FOTO: Alessandra Tarantino, ČTK/AP

Na úspěch Hnutí pěti hvězd reagoval list La Stampa titulkem „Di Maio vyhrál, Itálii se nedá vládnout“ s odkazem na šéfa uskupení Luigiho Di Maia.

Evropa se sice v neděli zbavila problémů s povolebním patem v Německu, když sociální demokraté z SPD souhlasili s obnovením velké koalice s křesťanskou unií CDU/CSU, nyní se však v EU rýsuje další a větší problém. [celá zpráva]