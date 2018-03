„Pro mě je nejpodstatnější, abychom zjistili, kdo a proč (vraždil),” prohlásil Kaliňák v rádiu. Podotkl, že tlak na to, aby odstoupil, je na něj vyvíjen od té doby, co nastoupil do funkce ministra vnitra.

Na to, jak je možné, že na úřadu vlády pracovali lidé, o nichž se Kuciak zmiňoval v článku, Kaliňák odpovědět odmítl.

„Vypovídá to o tom, že policie neinformuje o své činnosti. Policie nekoná na základě politické objednávky,” řekl pouze Kaliňák.

Ficův spor s šéfreportérem bez hranic

Slovenský předseda vláda Robert Fico se mezitím pře s generálním tajemníkem organizace Reportéři bez hranic (RSF) Christophem Deloirem. Ten trvá na tom, že při pátečním setkání v Bratislavě jasně vyzval předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby se omluvil novinářům za dřívější urážky. Fico to ještě v pátek popřel a v sobotu k tomu vydal prohlášení úřad vlády, které mělo za cíl stanovisko premiéra podpořit. Podle něj žádná výzva k omluvě na něm nezazněla. Dnes úřad vlády vydal prohlášení s "přepisem konkrétního vyjádření... Deloira od oficiálního tlumočníka", v němž výzva zmíněna není.

"Vypadá to tak, že slovenský premiér Robert Fico popírá, že jsem ho vyzval, aby vyjádřil lítost a omluvil se. Další zdroje potvrdí, že jsem to během setkání učinil dvakrát a bez jakékoli dvojznačnosti. Byl bych rád, aby se nesnažil oponovat pravdě," reagoval Deloire na svém twitterovém účtu.

Dvojnásobná úkladná vražda

Těla muže a ženy ve věku 27 let – Kuciaka a jeho snoubenky – našla policie v noci na pondělí v rodinném domě v obci Veľká Mača. Policii upozornili příbuzní, kterým se dvojice už několik dnů neohlásila.[celá zpráva]

Kuciak pracoval pro server Aktuality.sk. Údajně se chystal rozkrýt trestnou činnost italské mafie na východě Slovenska.