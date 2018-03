Unijní návrh právního textu rozvodové smlouvy vyvolal mezi zastánci brexitu velké vášně, neboť počítá s variantou, v níž by Severní Irsko v zásadě zůstalo součástí evropské bezcelní zóny, pakliže by Londýn nenavrhl schůdnější řešení.

Londýn údajně nechce otázku Severního Irska řešit samostatně, nýbrž "v rámci obecného vztahu mezi Británií a EU".

Velká očekávání nyní vzbuzuje páteční projev premiérky, který bude podle agentury Reuters zaměřen na "ambiciózní ekonomické partnerství", jehož chce Mayová s Bruselem dosáhnout. Jako "nerealistickou" označil britskou vládní strategii bývalý konzervativní premiér John Major a přidal se k němu jeho labouristický nástupce Tony Blair.

Ten rozhlasové stanici BBC Radio 4 řekl, že Mayová nemá žádnou šanci prosadit své cíle ohledně Severního Irska, pokud bude trvat na vystoupení z celní unie a zóny volného obchodu.

Blair podle deníku The Guardian apeloval v Bruselu na lídry EU, aby byli připraveni Británii nabídnout "přijatelnou cestu zpět do unie" za současného přehodnocení imigrační politiky. Ministerský předseda z let 1997 až 2007 si je prý jistý, že Brusel je na toto ochoten přistoupit. Rozhodnutí opustit EU označil za "historický omyl".