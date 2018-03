„Je to trochu skandální historka a neměla by vyjít na světlo hodně let,“ poznamenal podle nalezeného záznamu expremiérův tajemník John Colville. Podle něj Churchill za „60 nebo 55 let života ženáče nejspíš neuklouzl“, a jedinou výjimkou podle něj byla tato aféra.

Záznam rozhovoru objevili dva britští historici, kteří o něm nyní informují v novém TV dokumentu stanice Channel 4. Archiváři Churchillovy koleje Cambridgeské univerzity se dozvěděli, že láskou politika byla vdaná společenská celebrita Doris Castlerosseová.

Chuurchillova avantýra se odehrála v jižní Francii v době, kdy s Churchillem nebyla jeho žena Clementine. Budoucí britský premiér tam strávil s Castlerosseovou čtvery prázdniny a namaloval nejméně dva její portréty. Pak se s ní potkával i v Londýně.

Poměr i s churchillovým synem a milionářkou z USA



Půvabná žena, rozená Delevingnová, byla podle listu The Sun vypočítavou milenkou mnoha vlivných a bohatých mužů, a měla poměr i s Churchillovým synem Rudolphem.

Slova historiků potvrzuje v TV dokumentu i neteř Castlerosseové, modelka Cara Delevingneová. „Setkávali se v domě mé tety na Berkeley Square,“ řekla. „Když za ní Winston chodil, personál dostal den volna,“ dodala. Před válkou ale Churchill poměr ukončil, Castlerosseová se přestěhovala do Benátek, kde měla vztah s americkou milionářkou, a pak odešla do USA.

Za války se chtěla vrátit do Británie. V roce 1942 využila návštěvy Churchilla u prezidenta USA Theodora Roosevelta a vymohla si vzácné místo v letadle.

Jako nátlakový prostředek podle historiků použila svůj portrét, který premiér namaloval.

Manželka na vše přišla



Castlerosseová zemřela krátce po návratu do Londýna, když se v hotelu předávkovala prášky na spaní. Aféra zůstala pohřbená až do konce 50. let. Tehdy se jeden z milostných dopisů Castlerosseové Churchillovi dostal do rukou jeho ženy. „Trápila se kvůli tomu měsíce,“ tvrdí jeden z historiků Richard Toye.