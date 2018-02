Úplný zákaz kouření v rakouských restauracích schválila předchozí vláda sociálních demokratů (SPÖ) a lidovců. Po loňských říjnových parlamentních volbách se ale do koaliční smlouvy ÖVP a FPÖ dostal závazek zrušit zákaz, který měl nabýt platnosti na začátku letošního května.

Na základě vládní iniciativy, která protikuřáckou normu změní, budou moci nadále existovat kuřárny. Zpřísněn bude naopak zákon v oblasti prodeje tabákových výrobků. Cigarety by si měli od počátku roku 2019 koupit jen lidé starší osmnácti let, a ne jako dnes šestnáctiletí. Nově by měl být do zákona včleněn také zákaz kouření v automobilech, ve kterých sedí nezletilí.

Vládní iniciativu budou muset poslanci projednat nejprve v příslušném výboru. Hlasovat by o ní mohli v polovině března či v dubnu. Proti záměru vlády kancléře Sebastiana Kurze se zvedla vlna odporu. Petici proti rušení plánovaného úplného zákazu kouření v restauracích podepsalo do středy již více než 420 000 Rakušanů.

Rakousko je třetí v EU



Petice je předstupněm k takzvanému volksbegehren, což je jedna ze tří forem přímé demokracie, které rakouská ústava umožňuje. Aby se peticí museli zákonodárci zabývat, musí se pod ni po první fázi sbírání podpisů během týdne podepsat nejméně 100 000 voličů. Úspěch plebiscitní akce přitom nezaručuje, že parlament v jejím smyslu přijme nějaká opatření, bude se jí ale muset zabývat.

Podle jednoho z iniciátorů petiční akce, předsedy rakouské lékařské komory Thomase Szekerese je třeba vládě ukázat, že ochrana před pasivním kouřením je důležitější než „jakýkoli politický cíl, který uvádějí odpůrci zákazu kouření”.

V Rakousku, které je podle statistik na třetím místě v počtu kuřáků v Evropské unii, podle místního ministerstva zdravotnictví ročně zemře na následky konzumace tabákových výrobků 13 000 lidí.

V Česku začal protikuřácký zákon, který zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách, platit na konci loňského května. I proti němu ale někteří politici protestují a navrhují jeho zmírnění.