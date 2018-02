Návrh už odmítla britská premiérka Theresa Mayová. Podle ní by oslabil ústavní celistvost Spojeného království, neboť by v podstatě vznikla hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. „S tím by žádný britský premiér nikdy nesouhlasil,” dodala podle agentury AP Mayová.



Překvapení na ostrovech vyvolala část textu o Irsku, kde stojí, že to bude společně spravovaná oblast s jednotným energetickým a zemědělským trhem a jednotnou DPH. EU ve snaze vyhnout se vzniku standardní kontrolované hranice navrhla, aby na obou stranách hranice dál platily unijní regulace. Na věc by dohlížel společný výbor EU a Británie, jurisdikci by měl i unijní soud.

Severoirská Demokratická unionistická strana DUP, na níž závisí podpora britských konzervativců, označila článek o Severním Irsku za pokus udržet celou Velkou Británii v celní unii. Její předsedkyně Arlene Fosterová pasáž týkající se hranice označila za „ústavně nepřijatelnou”. Podle ní by takové uspořádání vedlo k ekonomické katastrofě v Severním Irsku.

Také bývalý britský ministr pro brexit David Jones řekl, že návrh Evropské komise je „zcela nepřijatelný“.

„Navrhuje se, že by Severní Irsko mělo zůstalo součástí celní unie a mělo by spadat pod Evropský soudní dvůr. To je anexe Severního Irska EU,“ řekl Jones. Obavy dal najevo i britský ministr zahraničí Boris Johnson.

Barnier zdůraznil, že text nemůže být pro Brity žádným překvapením a podotkl, že body v návrhu byl schváleny v rámci EU a že se EU soustředila na nutnost vyhnout se zavedení hraničních kontrol, je však připraven se sejít s předsedkyní DUP Arlene Fosterovou.

Řešení navržené v textu je podle Barniera „záložním plánem”, který plyne z prosincové politické dohody mezi Londýnem a EU o tom, jak bude rozvodová dohoda vypadat. Jiné řešení okolo irské hranice je podle Barniera možné najít teprve v nyní začínajících rozhovorech o nové podobě vzájemných vztahů mezi EU a Británií jako zemí mimo evropský blok. Bude však podle něj na britské straně, aby nějakou variantu nabídla.



Návrh dohody o vystoupení, který má 168 článků, se skládá ze šesti částí. Po úvodních ustanoveních jsou v návrhu odstavce týkající se otázky zachování práv občanů EU v Británii po brexitu, dalších bodů souvisejících s rozlukou či také finančního vyrovnání britských závazků.

Barnier zdůraznil, že má-li k Brexitu dojít, Je třeba „přidat do kroku“. Zbývá jen 13 měsíců do odchodu Spojeného království a je třeba už jednat na základě konkrétního právního textu. Protože mají Britové z EU odejít na konci března 2019, měla by být smlouva dojednána do letošního podzimu tak, aby mohla ještě projít příslušným ratifikačním procesem.

Barnier také zmínil že postoj EU k roli Evropského soudního dvora se nezměnil a měl by hrál klíčovou roli v oblastech, kde se dohoda o brexitu vztahuje k unijnímu právu.

Dohoda se týká i následného přechodného období, které by mělo skončit na konci roku 2020. Barnier varoval, že nemusí být zavedeno, protože je příliš mnoho rozdílů v pohledu EU a Británie na to, jak by mělo vypadat.

Jeden spor se týká práv občanů EU, kteří by v přechodném období přijížděli do Británie. EU trvá, že se jim zachovají stejná práva, jako měli ti, co přijeli v době, kdy bylo Spojené království součástí unie.

Druhým třecím bodem je touha Londýna oponovat nově zaváděním zákonům a nařízením Bruselu. To EU podle Barniera odmítá.