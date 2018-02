Podle Nicholsona šlo o podezření, že italská mafie krade eurofondy a peníze posílá zpět do Itálie. „Jano pracoval na skupině, která měla pravděpodobně propojení na mafiánskou skupinu 'Ndrangheta z Kalábrie,“ řekl Nicholson. Na informaci, že slovenská vláda vypsala na informace o vraždě Kuciaka odměnu ve výši milión eur, Nicholson reagoval slovy: „Domnívám se, že vláda už ví, kdo za tím stojí“. [celá zpráva]

Novinář tvrdí, že před volbami v roce 2016 napsal hlavní organizátor zmíněné mafie na sociální síť status se jmény tří představitelů vládní strany Směr-sociální demokracie, které je potřeba volit. „Předpokládám, že to napsal proto, že jim byl Směr nápomocen,“ konstatoval Nicholson.

Kuciak podle Nicholsona neměl strach a nemluvil ani o výhrůžkách. Kanadský novinář se však domnívá, že zveřejnění informací získaných Kuciakem by pro mafii znamenalo konec čerpání eurofondů. „Jsou na Slovensku od poloviny devadesátých let - v Michalovcích, v Trebišově. Domnívám se, že si pomalu vybudovali politické kontakty a známosti tak, aby za každé vlády uměli ovlivnit rozdělování eurofondů,“ dodal Nicholson.

Zavražděný novinář Ján Kuciak

FOTO: Repro Aktuality.sk

Italové mají na Slovensku kupovat bývalá družstva, pak se tvářit, že tam nechají růst bio rostliny, a na to brali eurofondy. „Je jedno, co tam roste, pokud máte člověka, který vám to odklepne. Kdo řekne, že to byl podvod? Jedině policie. Pokud je v tom i policie, tak nejste v ohrožení,“ zdůraznil novinář.

Podle Nicholsona měl ministr vnitra Robert Kaliňák už dávno odstoupit z funkce. „Tato situace vznikla, protože oni to umožnili. Ti lidé tady fungovali dlouhá léta,“ upozornil. Nicholsona zatím policie v souvislosti s vraždou nevyslechla. „Myslím, že by to mělo význam. Jano dělal na tom samém, co já a jsem přesvědčen, že to byla velká špína,“ dodal.

Nábojnice u těl

Deník Pravda tvrdí, že kolem mrtvých těl novináře a jeho přítelkyně byly naskládané nábojnice. „V prostředí vražd na objednávku to označuje varování, aby se už nikdo další ve sporné věci neangažoval,“ napsala Pravda.

Generální prokurátor Slovenské republiky Jaromír Čižnár přislíbil, že vyvine maximální úsilí, aby vražda novináře a jeho partnerky byla vyšetřena. Avizoval, že pokud se prokáže, že vražda Kuciaka souvisí s jeho prací, „rozpoutá na Slovensku peklo“.

Kanadský novinář působící na Slovensku Tom Nicholson

FOTO: Profimedia.cz

Šéfredaktoři slovenských médií vraždu novináře a jeho přítelkyně odsoudili ve společném prohlášení, v němž vyzývají stát, aby učinil vše pro to, aby v zemi nebyla ohrožena svoboda slova. „Vražda novináře je vážným znamením, že se zločin obrací proti jednomu z nejdůležitějších pilířů svobody: svobodě slova a práva občanů kontrolovat mocné a ty, kteří překračují zákon,“ píše se v prohlášení šéfredaktorů, kteří vyzývají stát, aby zločince vypátral a vytvořil podmínky pro bezpečnou práci novinářů.

Politická vražda

Předseda opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič vyzval policejního prezidenta Gašpara a ministra vnitra Kaliňáka, aby opustili své funkce a umožnili, aby policie byla nezávislá. Denník N označil vraždu Kuciaka za politickou vraždu, protože odhaloval podvody, které se týkaly i lidí propojených na politiky.

Video

Policie zasahuje na místě činu ve Veľké Mače, kde byl novinář se svou přítelkyní zavražděn

„Ani slovenští politici netušili, jaké důsledky může mít jejich postoj ke korupci a novinářům. Na Slovensku se už celá léta stupňuje napětí mezi novináři a politiky, kteří brání zkorumpovaný systém tím, že novináře buď ignorují, nebo jim nadávají,“ konstatoval list, který upozornil, že policie nevyšetřila prakticky žádný podvod, o němž novináři psali.

„Přirozenou reakcí novinářů bylo, že o těchto podvodech psali stále častěji. To vyvolávalo nervozitu zločinců, kteří mohli dojít k závěru, že podplácení justiční sítě už nestačí, je potřeba zabít novináře a zastrašit všechny ostatní,“ dodal Denník N.