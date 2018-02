„Před budovou amerického velvyslanectví v Podgorici spáchala neznámá osoba sebevraždu pomocí výbušného zařízení. Těsně předtím hodila výbušné zařízení přes plot velvyslanectví,“ uvedla černohorská vláda v prohlášení. Na Twitteru pak dodala, že se pravděpodobně jednalo o ruční granát.

Muž se odpálil půl hodiny po středeční půlnoci. Zaměstnanci velvyslanectví „nalezli tělo bez života na ulici před ambasádou u nábřeží řeky Morači“.

„Slyšel jsem dvě exploze v krátkém sledu za sebou. Vmžiku přijela policie a mužovo tělo odvezla,” popsal agentuře AFP noční dění hlídač z nedalekého sportovního střediska.

Černohorská policie zablokovala po explozích cestu k americkému velvyslanectví v Podgorici.

FOTO: Risto Bozovic, ČTK/AP

Americká ambasáda se nachází mimo centrum města mezi sídlem tajné policie a řekou. Podle jednoho ze svědků mohl útočník k budově přijít pešky přes most.

Všichni zaměstnanci velvyslanectví jsou v pořádku, informovala americká diplomacie. Budova amerického zastoupení není poškozena, výbuch za sebou zanechal pouze kráter na pozemku velvyslanectví, uvedla místní policie. Ve čtvrtek ale bylo uzavřeno konzulární oddělení.

Státní žalobkyně Tanja Čolan Deretičová uvedla, že se tělo útočníka bude pitvat.

Černohorské úřady uvedly, že se dosud nepřiklánějí k žádné určité stopě. Agentura AFP ale připomíná, že Černá Hora loni vstoupila k nevoli nemalé části obyvatel do NATO. [celá zpráva]

Policista před americkým velvyslanectvím v Podgorici

FOTO: Risto Bozovic, ČTK/AP

Vstup měl v roce 2016 zmařit neúspěšný puč. V souvislosti s ním je souzeno 15 osob včetně dvou ruských agentů. [celá zpráva]

AFP upozornila také na skutečnost, že z Balkánu odešla bojovat do Sýrie a Iráku zhruba tisícovka mužů, z nichž 23 pochází z Černé Hory. Minulý rok byl první z nich odsouzen za to, že odešel bojovat do Sýrie na půl roku, uvedla Svobodná Evropa.

Granát byl hozen na pozemek velvyslanectví v době, kdy je v sousedním Srbsku na návštěvě ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a kdy uplynulo deset let od útoku demonstrantů na americké velvyslanectví v Bělehradu během protestů proti odtržení Kosova. [celá zpráva]

Černá Hora vede s Kosovem spor o vytyčení hranice, kosovský parlament dohodu opakovaně neratifikoval.