Kosovo je i po deseti letech po oddělení citlivé téma

Deset let poté, co Kosovo 17. února 2008 formálně vyhlásilo nezávislost na Srbsku, budí nejmladší evropský stát stále velké vášně. Z Bělehradu, pro nějž neochvějné odmítání suverenity Prištiny představuje jednu z hlavních překážek na cestě do EU, se nyní ozývají i opatrné hlasy vyzývající k přehodnocení dosavadní tvrdé linie.