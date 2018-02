"Závěrečné zprávy a doporučení OLAF jsou předmětem striktních pravidel důvěrnosti, a nejsou proto zveřejňovány," uvedl Juncker v dopise, ve kterém zdůraznil důležitost těchto pravidel, jež "chrání legitimní práva osob, kterých se (zprávy) týkají".

Zdechovský je členem výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), který se v minulosti zabýval kauzou Čapí hnízdo, jež se týká českého premiéra v demisi Andreje Babiše.

Pokud výbor pro rozpočtovou kontrolu považuje přístup k závěrům vyšetřování úřadu OLAF v kauze Čapí hnízdo za potřebný, aby mohl vykonávat své právo na rozpočtový dohled, měl by podle Junckera využít svého práva a požádat o tyto závěry v rámci procedury, která umožňuje Evropskému parlamentu žádat Evropskou komisi o "důvěrné informace".

Předseda Evropské komise @JunckerEU oficiálně potvrdil právo europoslanců z Kontrolního výboru Evropského parlamentu (CONT) zabývat se případnými závěry vyšetřování #OLAF v kauze Čapí hnízdo českého premiéra #babis Další jasná #účelovka https://t.co/VUReVkipi3 @echo24cz — Tomáš Zdechovský (@TomZdechovsky) 14. února 2018

Podle Zdechovského svým dopisem Juncker potvrdil právo europoslanců z výboru CONT seznámit se se závěry vyšetřování OLAF v uvedené kauze v rámci uzavřeného jednání. Podle poslance by se členové výboru mohli kauzou kolem Babiše zabývat už na svém únorovém zasedání.

"Určitě to není nic nestandardního," poznamenal český poslanec s tím, že projednání českého případu by se mohlo spojit s projednáním dalších kauz například z Maďarska, Rumunska nebo Řecka. V tiskové zprávě Zdechovského je Junckerovo sdělení interpretováno tak, že podle předsedy Evropské komise platí, že poslancům by závěry "měly být poskytnuty".

Nejde o „účelovku”, tvrdí Zdechovský



"Předseda Komise tak jednoznačně vyvrátil dříve publikované nepravdy některých českých politiků, že europoslanci nemají právo se na kauzu ptát a žádat o závěry vyšetřování," píše se v tiskové zprávě s tím, že ze strany europoslanců se nejedná o "účelové jednání, jak se snažil pan premiér opakovaně vnutit veřejnosti". "Je to standardní postup, který uplatňujeme u všech projektů financovaných z evropských peněz," dodal český europoslanec.

Výbor CONT se kauzou Čapí hnízdo zabýval již na svém lednovém zasedání. Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger tehdy řekl, že Evropská komise bude v případu postupovat objektivně a rozvážně, aby si uchovala věrohodnost.

Babiš i Faltýnek byli vydáni k trestnímu stíhání



Česká policie v lednu v Poslanecké sněmovně uspěla se žádostí o vydání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, která se týká podezření z podvodu kolem padesátimiliónové dotace na stavbu areálu farmy na Benešovsku. [celá zpráva]

Kvůli podezření z obcházení dotačních pravidel se případem zabýval na evropské úrovni OLAF, který na konci loňského roku zaslal závěrečnou zprávu českému ministerstvu financí. Na konci ledna ministerstvo oznámilo, že Čapí hnízdo vyňalo z evropského financování.