„Kosovo je nepochybně součástí Srbska. Uznání Kosova ze strany Rakouska jsme ostře kritizovali, nyní je to skutečnost a už ji nelze změnit," citoval list rakouského politika. Stracheho mluvčí Martin Glier výrok záhy dementoval, ale agentura APA v pondělí zjistila, že v německém originále písemně předaných odpovědí se znění zmíněné pasáže doslova shoduje s otištěnou citací.

Sám Strache se pokusil svůj výrok zmírnit slovy: „Rakousko nezávislost Kosova uznalo. To je realita a fakt. Skutečností je ale i to, že Srbsko stále považuje Kosovo za svou součást - také ve smyslu rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244.“

Na zmíněnou rezoluci z roku 1999 se často odvolávají odpůrci kosovské nezávislosti. Rezoluce po bombardování bývalé Jugoslávie silami NATO stanovila nad Kosovem mezinárodní správu, ale zároveň potvrdila, že tato oblast zůstává součástí Jugoslávie, kterou tehdy tvořily Srbsko a Černá Hora. O legálnosti vyhlášení nezávislosti Kosova rozhodoval Mezinárodní soudní dvůr OSN (ICJ) v Haagu, který v červenci 2010 dospěl k závěru, že mezinárodní právo nebylo vyhlášením samostatnosti porušeno.

Uznání se zpochybňovat nebude



Rakouská ministryně zahraničí (za FPÖ) Karin Kneisslová ujistila, že rakouské uznání Kosova nelze zpochybňovat. „Je to nezvratná skutečnost, je to tak a nelze to změnit," řekla agentuře APA. Zároveň poukázala na to, že mezinárodněprávní status Kosova není v Evropské unii zcela vyjasněn. Malou zemi, která oslaví v sobotu deset let od vyhlášení nezávislosti, neuznává pět z 28 členských států EU, zdůraznila ministryně.

Šéf srbské diplomacie Dačić poděkoval Strachemu pza to, že "svůj postoj ke Kosovu nezměnil" ani poté, co vstoupil do vlády. Kritiku, která se na Stracheho snesla kvůli rozhovoru, prý nechápe. Podle něj stabilitu Balkánu podrývají právě ty státy, které uznaly jednostrannou deklaraci nezávislosti Kosova. Dosud tak učinilo 116 zemí.

Výroky Stracheho kritizovala opozice i někteří evropští politici. Šéf rakouských lidovců (ÖVP) v Evropském parlamentu Othmar Karas řekl, že "tento nový útok proti mírovému uspořádání na západním Balkáně" ho šokoval.