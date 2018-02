Britské úřady zpřísňují opatření proti oligarchům podezřelým z korupce, a mezi těmi ruského původu to prý vyvolalo pozdvižení. Hledají tak údajně možnost, jak se vyhnout sankcím.

Supliku žadatelů Putinovi doručil Boris Titov (57), kremelský ombudsman pro dodržování práv podnikatelů. „Předal jsem prezidentovi seznam podnikatelů, kteří se chtějí vrátit do Ruska,“ napsal Titov na Facebooku. Zveřejnil pak 16 jmen: jsou to bývalí bankéři, obchodníci i politici včetně exnáměstka ministra zemědělství Bažanova podezřelého ze zpronevěry 1,1 mi­liar­dy rublů (asi 400 mil. Kč).

Передал Президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но сейчас скрывающихся от ро... Zveřejnil(a) Boris Titov dne 4. únor 2018

Uspěje „car byznysu“?

Britský list označil Titova za „cara byznysu“, což v Moskvě vyvolalo pobavení. Komentáto­ři pochybují, že jeho iniciativa může situaci movitých Rusů, kteří před lety uprchli v obavách před trestním stíháním ve vlasti, nějak ovlivnit.

„Nebude to mít vůbec žádný dopad,“ předpověděl v televizi Rossija politolog Dmitrij Někrasov. Podle něj se nikdo nevrátí, dokud bude ruská justice sloužit jako nástroj vyřizování účtů. V Británii pobývá prý na 200 tisíc movitých Rusů, kteří se tam uchýlili s velmi tučným kapitálem.

Titov, jenž se v Londýně nedávno setkal se čtyřicítkou krajanů-podnikatelů, tvrdí, že seznam prosebníků je otevřený. „Další žádosti přicházejí,“ dodal.

Setkání na Temži se zúčastnil i Jevgenij Čičvarkin (43), podnikatel proslulý výstředním chováním, jenž vlastnil mobilní síť Jevroseť. V Rusku byl obviněn z vydírání a únosů a v londýnském exilu je už deset let. Jeho případ byl sice uzavřen, avšak Čičvarkin loni tvrdil, že dokud je Putin u moci, vrátí se do Moskvy „jen v rakvi“.

Rozhlasu Echo Moskvy k „seznamu podnikatelů“ řekl, že jde o „simulaci předvolebních aktivit“. Titov je totiž jedním z osmi uchazečů o Kreml v prezidentských volbách. Sám šance nemá, a je brán za „přihrávače“ jasného favorita Putina.

Jako v seriálu McMafia

The Times upozornily, že se Titov s podnikateli sešel poté, co se ukázalo, že britský nejvyšší soud chystá nová opatření ke zmrazení majetku osob, jež nejsou s to doložit, jak získaly v Británii aktiva nad 50 tisíc liber (asi 1,4 mil. Kč).

Ministr pro bezpečnost Ben Wallace prohlásil, že se chce vypořádat se zločinci a zkorumpovanými politiky podobnými těm, kteří se nyní objevují v populárním seriálu McMafia.

Příběh rodiny ruského oligarchy, jenž uprchl do Londýna, vysílá nyní BBC za nelibosti ruských diplomatů v Londýně.

Titov chystané restrikce vůči bohatým kritizoval: poškodí to prý reputaci Británie jako úto­čiště pro movité cizince, ať už z Ruska, Číny, či z arabských zemí. Podle něj jde o „velmi špatný signál“. Sám žil, jak říká, v Británii v 90. letech a pořídil si tam i byt „na okraji Londýna“. „Nyní bych stěží dokázal, kde jsem na něj vzal,“ přiznal.

Kreml zatím mlží

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že Titovův seznam dorazil, avšak žádosti se budou posuzovat individuálně a ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. „Víme, že v Londýně žije hodně lidí, kteří mají problémy se zákonem v naší zemi,“ poznamenal.

Řada ruských poslanců snahy o návrat uprchlých boháčů odmítla. „Jsou to zloději. Patří do vězení. Rusko okradli, a teď se jich chtějí zbavit v Londýně, v Paříži i v Americe. Proč je tady asi máme vítat? Leda že je rovnou pošleme do Butyrky (známá moskevská věznice),“ řekl poslanec Nikolaj Arefjev.

Generální prokurátor Jurij Čajka navíc upozornil, že „za poslední desetiletí jen do Londýna unikly desítky miliard dolarů i s uprchlými bankéři a dalšími oligarchy“. Ruské úřady již léta žádají o vydání asi čtyř desítek těchto exulantů, zatímco Londýn tvrdí, že jde o „politické emigranty, kteří se snaží zachránit před krvavým režimem“, připomněl. „Je to samozřejmě nesmysl,“ citovala Čajku agentura TASS.