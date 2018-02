Kampaň odstartuje tento měsíc s cílem přesvědčit veřejnost a dotlačit politiky k druhému referendu o brexitu.

List hlavně kritizoval, že na kampaň jdou peníze ze Sorosova fondu Open Society Fund, jemuž loni investor a filantrop věnoval 12,8 miliardy liber. Už minulý týden se Soros podle informací Daily Telegraphu v jednom ze svých domů v Chelsea sešel se šesti sponzory.

Podle liberálního listu The Guardian má crowdfundingová kampaň Best For Britain získat peníze na „prosazování svobodného projevu, demokracie a boj se zničujícím brexitem”.

„Kampaň musí probudit zemi a přesvědčit, že brexit není danou věcí. Že není příliš pozdě na to brexit zastavit,“ cituje deník Daily Telegraph z materiálu, který podle něj unikl z jednání autorů kampaně Best for Britain.

Jak ale uvedla jedna z předních členek hnutí Eloise Toddová v listu The Independent: „Naše plány v Best of Britain nejsou tajné. Chceme získat tolik lidí, kolik jen lze, aby věděli, že hlavní rozhodnutí o brexitu teprve přijde.”

„Článek v Telegraphu říká, že svoboda projevu v naší demokracii platí jen pro některé lidi. Každý má právo být slyšet, a jestliže země nemůže změnit svůj názor, pak přestává být demokracií. Tento útok na svobodu projevu mne znepokojuje. My budeme pokračovat v získávání prostředků od jakéhokoli způsobilého dárce, který jako my nechce žít v chudší, izolovanější a horší Británii,” dodala Toddová, která se angažovala i v kampani proti chudobě.

Před referendem se v Londýně konaly demonstrace.

FOTO: Reuters

I když se Telegraph zaměřuje na Sorose, hnutí Best For Britain, které je zaregistrované volební komisí, založila byznysmenka Gina Millerová, která podala na vládu žalobu kvůli brexitu. Hnutí předsedá bývalý zástupce generálního tajemníka OSN Mark Malloch-Brown. Přispěl mu i významný podnikatel v pojišťovnictví Clive Cowdery.

Best for Britain přitom podle Guardianu není ani nejvýznamnějším protibrexitovým hnutím, tím je známější Open Britain.

Podpora Sorose nijak neznepokojila ani vládu, jejíž mluvčí Guardianu řekl: „V zemi je mnoho politických a aktivistických skupin, jak byste to očekávali v demokracii - to je zcela pořádku.”

Referendum nebo volby

The Telegraph popisuje strategii Best for Britain jako „guerillovou marketingovou kampaň“ snažící se získat na svou stranu sponzory Konzervativní strany, „zatlačit na zákonodárce“ a tím podrýt autoritu britské premiérky Teheresy Mayové. Úkol má být splněn v červnu nebo červenci roku 2018.

Hnutí Best for Britain se už před loňskými volbami snažilo dosáhnout toho, aby se do parlamentu dostalo více proevropských poslanců, a několik jich sponzorovalo. Podle listu se bude snažit přimět poslance, aby hlasovali proti schválení dohody o brexitu, byť by byl z hlediska Spojeného království dojednán sebelíp. Cílem je buď dosáhnout druhého referenda nebo vyvolání předčasných voleb.

Pokud jde o přesvědčování veřejnosti, plánovala kampaň Best for Britain koncerty a další happeningy se „silným zaměřením na mládež“.

Samotná kampaň má být zahájena na konci února. Opřít se chce mimo jiné o velké podniky a investory, kteří budou chtít hájit své finanční zájmy.

Před čtvrtstoletím porazil Bank of England



Soros je v Británii neoblíbený, před šestadvaceti lety se mu podařilo měnovou spekulací srazit kurz britské libry, čímž vydělal miliardu dolarů. Také díky tomu má finančník maďarského původu prostředky na kampaně, které mají ovlivnit společenské dění. Jeho kritici mu přičítají snahy o ovlivnění výsledku voleb ve Spojených státech i v některých zemí Evropy.

Britové o vystoupení Spojeného království z Evropské unie rozhodli v červnu roku 2016 v poměru 51,9 ku 48,1 procenta. Záhy se začaly objevovat hlasy o uspořádání dalšího referenda, premiérka Theresa Mayová se ale nechala opakovaně slyšet, že k vypsání druhého všelidového hlasování o stejné věci není důvod. „Postoj premiérky v této věci je jasný, země hlasovala pro odchod z Evropské unie - což splníme; žádné druhé referendum nebude,” zopakoval nedávno její mluvčí.