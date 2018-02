Mluvčí finského Národního úřadu pro vyšetřování uvedl, že útočník Abdarrahmán Buanani se zradikalizoval tři měsíce před zločinem, který spáchal 18. srpna. Ačkoli jednal zcela sám, jak ukázalo vyšetřování, byl přesvědčen, že tak činí jako bojovník Islámského státu.

„Nemyslíme si, že by se na tom podílela nějaká skupina,” uvedl Toyras. Nicméně v telefonu a počítači podezřelého byly nalezeny fotografie a materiály spojené s IS. „Sám sebe viděl jako bojovníka, vojáka, muže Islámského státu. Byl by rád, kdyby se IS k útoku přihlásil,” řekl mluvčí vyšetřovatelů. To se však nestalo. [celá zpráva]

Před tím, než zahájil útok, který trval tři minuty a vyžádal si dvě mrtvé ženy a osm zraněných, šest žen a dva muže, se Buanani zúčastnil modlitby v místní mešitě. Při útoku křičel Alláhu akbar. [celá zpráva]

Oběti si 23letý muž podle Toyrase vybíral zcela náhodně. Původně prý chtěl napadnout finského vojáka na autobusové zastávce, ale upustil od toho, protože se mu to zdálo příliš riskantní.

Buanani přiznal, že s velkým zájmem sledoval předchozí teroristické útoky v Belgii a ve Francii. Přál si zemřít jako mučedník a očekával, že ho finská policie zastřelí. Napřed ale popíral, že by spáchal teroristický útok. [celá zpráva]

Do Finska přišel v roce 2016 a neúspěšně žádal o azyl, policie ale nepředpokládá, že odmítnutí jeho žádosti byl hlavní motiv útoku.

Případ je vyšetřován jako dvojnásobná vražda spojená s terorismem a osminásobný pokus o vraždu se stejnou motivací. Podle AP se očekává, že prokurátor vznese proti Buananimu obžalobu do konce února.