Běženci, kteří získali v Německu takzvanou doplňkovou ochranu, neměli možnost, aby za nimi přicházeli jejich nejbližší příbuzní. Velká koalice CDU/CSU a SPD tuto možnost přerušila v březnu roku 2016 s platností na dva roky. V té době se Německo potýkalo s přílivem běženců a další nápor migrantů by země zvládala jen s velkými obtížemi.

Platnost opatření měla za několik týdnů vypršet. Podle odhadu listu Süddeutsche Zeitung mohlo za lidmi s doplňkovou ochranou do Německa přijít dalších 100 až 200 tisíc rodinných příslušníků.

Doplňková ochrana je na základě evropského práva udělována lidem, kteří nesplňují podmínky pro udělení azylu, avšak i přesto jsou v jejich případě důvodné obavy, že by jim v případě návratu do státu původu hrozilo nebezpečí.

Definitivně by problém kolem slučování rodin v případě lidí s doplňkovou ochranou měla vyřešit až nová vláda, kterou vyjednává konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie (SPD). První informace hovoří o tom, že strany našly shodu, uvedl server týdeníku Focus. Od srpna by mohli rodinní příslušníci těchto migrantů přicházet, nemělo by jich však být víc než 1000 měsíčně, tedy 12 tisíc ročně. Jakým způsobem se toho docílí, zatím není jasné, dodal Focus.

U lidí, kteří mají status uprchlíka, bylo slučování rodin možné i v uplynulých dvou letech. Loni do konce listopadu touto cestou do spolkové republiky přišlo zhruba 85 tisíc rodinných příslušníků uprchlíků.