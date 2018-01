Podobné incidenty nejsou výjimečné. V listopadu loňského roku se v mezinárodním prostoru nad Černým mořem ruská stíhačka Suchoj Su-30 přiblížila na vzdálenost 15 metrů k americkému hlídkovému a špionážnímu letounu P-8A Poseidon. Suchoj Su-30 se kolem amerického stroje pohyboval 24 minut. Dokonce přeletěl zprava doleva před nosem P-8A se zapnutým přídavným spalováním, což vyvolalo silné turbulence.

A Russian military jet performed an unsafe intercept of a US Navy P-3 Orion surveillance plane while it was flying in international airspace over the Black Sea on Monday, defense officials tell CNN https://t.co/iWiz2XKS5X pic.twitter.com/dAsG9rTtU8