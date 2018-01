Důkazy o ovlivnění amerických voleb Ruskem existují. Mají je naši hackeři, píší v Nizozemsku

Nizozemští kybernetičtí experti celé roky v tichosti sledovali ruské hackery, zachytili útok na americké ministerstvo zahraničí i na ústředí americké demokratické strany. Informace, které mohou být stěžejním důkazem o ruském vměšování do amerických prezidentských voleb, předali tajným službám USA. To vysvětluje jistotu, s jakou zpravodajci o ruském vměšování mluví. S odvoláním na své zdroje to napsal nizozemský deník De Volkskrant.