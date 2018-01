„V EU by měla fungovat dohoda a konsenzus. Pokud by vše chtěla prosazovat většina, je to konec Evropské unie,“ prohlásil slovenský premiér Robert Fico. Narážel tím na fakt, že byl kvóty na přerozdělení migrantů schváleny většinou hlasů ministrů vnitra.

Fico zároveň odmítl kritiku, že jsou země V4 problémovými státy osmadvacítky. „Jsme čtyři úspěšné země a jsme evropský projekt. Odmítám kritiku, že jsme protievropský projekt. Jsme suverénní země a pokud máme jiný názor například na migraci, neznamená to, že jsme černé ovce,“ zdůraznil slovenský premiér.

Panelová diskuze premiérů V4.

EU je dobrý projekt, hodnotil Babiš



Předseda české vlády Andrej Babiš v otázce kvót souhlasil s názorem slovenského premiéra. „Kvóty Evropu rozdělují, jsou neúčinné a stále na tom někdo trvá. Evropská unie je dobrý projekt, ale měla by se vrátit ke své podstatě. Evropa by nám měla trochu naslouchat,“ řekl Babiš.

Evropskou komisi by bylo třeba podle Babiše odpolitizovat a hlavní slovo by měly mít členské země.

Maďarsko nikoho přijímat nebude



„Pomůžeme tomu, kdo pomoc potřebuje, ale migranty přijímat nebudeme. Nedostatek pracovních sil chceme řešit rodinnou politikou, nikoli migrací,“ zdůraznil maďarský premiér Viktor Orbán. Předseda maďarské vlády vyzvedl ekonomickou sílu středoevropských zemí. Podle Orbána V4 posílá do Unie minimálně tolik, kolik od ní dostává.

Český premiér Andrej Babiš a maďarský premiér Viktor Orbán

FOTO: MTI