Ruský prezident Vladimir Putin během středeční návštěvy Ufy oznámil nový program přezbrojení. Ten pro léta 2018 až 2027 počítá se stavbou jaderných ponorek třídy Borej-B, zařazením stíhaček Su-57 a MiG-35 do výzbroje, s modernizací bombardérů Tu-95, Tu-160 a Tu-22M3, s vývojem nové strategické rakety Sarmat, systému protivzdušné obrany S-500 a hypersonické rakety Cirkon (Zirkon), napsal list Kommersant.

List dodal, že na přezbrojení má stát utratit asi 19 biliónů rublů (asi sedm biliónů korun).

Testování výzbroje

„Práce je intenzivní. Celý komplex vysoce přesných zbraní pro daný letoun, jak ve zbraňové šachtě, tak podvěšený, se rozpracovává. Přešli jsme k testovacím letům a myslím si, že v brzké budoucnosti uvidíme výsledky,“ řekl Obnosov s tím, že brzy budou zbraně pro použití certifikovány a uskuteční se odpadly: „To se týká výrobku Radugy a Vympelu.“

Prvý prototyp Su-57

FOTO: Sukhoi

Raduga je přední výrobce protizemních a protilodních raket a střel s plochou dráhou letu, Vympel vyrábí především střely vzduch - vzduch. Typy použitých raket ale Obnosov nespecifikoval. Integrace výzbroje je ale klíčová pro zavedení každého nového typu letadla do výzbroje.

Dlouhý vývoj Su-57



Suchoj Su-57 je první ruský letoun páté generace. Vznikl z projektu PAK FA na nový letoun pro vybudování vzdušné nadvlády, který měl mít vlastnosti stealth a být schopen dlouhodobě letět nadzvukovou rychlostí bez použití přídavného spalování (supercruise). Vítězem se stal projekt kanceláře Suchoj, který měl firemní označení T-50. Loni v srpnu bylo rozhodnuto, že dostane označení Su-57.

V prosinci jeden z 11 prototypů Su-57 poprvé letěl s novým, výkonnějším motorem, který nahradit stávající motor 117S (Saturn AL-41F1, používané v Suchojích Su-35). Právě nový motor je klíčový, protože stávající motory neumožňují využít vlastností stealth. Podle amerického serveru The National Interest však stroje s novými motory budou k dispozici až kolem roku 2025.

Prototypy Su-57 na leteckém dnu

FOTO: Sukhoi

Letoun však dosud nezavršil program státních zkoušek, ani není jasné, kdy a v jakém počtu bude zařazen do výzbroje, poznamenala ruská redakce BBC.

Výrobce loni ohlašoval, že první tucet sériových letounů by mělo letectvo dostat v roce 2018. TASS ale nyní uvedl, že zkušební vývoj by měl být dokončen v roce 2019 a pak začnou dodávky letadel ozbrojeným silám. Půjde o 12 předprodukčních kusů, jak uvedl šéf Sjednocené letecké korporace Jurij Sljusar. Celý vývoj Su-57 provází zpoždění, byť měl stroj poprvé vzlétnout v roce 2006, do vzduchu se vznesl až v lednu 2010.

ČTK v této souvislosti poznamenává, že americký stroj F-22 Raptor, kterému se ruský stroj podobá, poprvé vzlétl v roce 1997 a mezitím se vyrobily skoro dvě stovky těchto strojů, které jsou ve výzbroji a už byly nasazeny i ve válce. Spojené státy už mají i lehčí stroje páté generace F-35 Lightning II. Rusko však nikdy nekladlo tak velký důraz na vlastnosti stealth, které nejsou důležité při obraně, roli hrají jen při průniku na území nepřítele kontrolované radary. A co se týká dalších vlastností, vylepšené Suchoje Su-35 se strojům páté generace v zásadě vyrovnají: „Stíhačky Su-34 generace 4 podle vojenských pilotů prokázaly velmi dobré vlastnosti,“ pravil tajemník ministra obrany Jurij Borisov.

Druhý prototyp Su-57

FOTO: Sukhoi

Rusko plánuje nakoupit 160 letadel Su-57, objevily se však spekulace, že počet sníží na 90. I počet raptorů byl radikálně snížen, letectvo USAF jich původně chtělo objednat 750, pak se počet snížil na 648, následně kvůli vysokým nákladům na 339 a nakonec se jich vyrobilo jen 195. Navíc se spekuluje, že vlastnosti stealth se zaváděním nových radarů ztrácejí na významu.

Zájem o střelu BrahMos

Obnosov současně oznámil, že roste zájem o rusko-indickou střelu s plochou dráhou letu BrahMos A: „Raketa BrahMos má dobrý exportní potenciál i domácí zakázky, nevylučuji, že o ni projeví zájem i ruské ozbrojené síly a bude ji možnost upravit pro Su-34 a Su-35.“

Indie v listopadu 2017 završila vypuštěním BrahMosu z indického suchoje Su-30MKI.Testy této střely s plochou dráhou letu prokázaly, že může být vypouštěna nejen z lodí a pozemních zařízení, ale také ze stíhacích letadel. Obvykle střely s plochou dráhou letu nosí bombardéry. BrahMos je nejrychlejší střela s plochou dráhou na světě, 2,8krát překračuje rychlost zvuku, takže je čtyřikrát rychlejší než BGM 109 Tomahawk.[celá zpráva]

Ruský bojový letoun Suchoj Su-34 v Sýrii

FOTO: Ministry of Defence of the Russian Federation/Handout, Reuters

Suchoje Su-34 a Su-35 tvoří jádro ruských leteckých sil, Su-35 je především stíhací letoun, ale může provádět útoky na pozemní cíle, Su-34 je frontový bombardér.