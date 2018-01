„Není otázkou, zda povodeň přijde, ale kdy k tomu dojde,“ konstatovala asistentka pařížské primátorky Colombe Brosselová. Radnice vyhlásila oranžový, tedy druhý nejvyšší stupeň pohotovosti. Přerušena byla říční doprava, dopravní podnik zavřel několik stanic metra a k evakuaci vzácných exponátů se chystají muzea d'Orsay i Louvre.

Hladina řeky se ve středu ráno u Slavkovského mostu zastavila na značce 5,1 metru. Meteorologové ale varovali, že v sobotu může stoupnout až na 6,2 metru, což by bylo o deset centimetrů více než v roce 2016. Tehdy Seina s hladinou 6,1 metru dosáhla maxima za posledních zhruba sto let a čtyř metrů nad běžnou úrovní.

Původní předpověď kulminace řeky na pátek byla odložena o den, protože se na většině francouzského území očekávají v průběhu pátku další deště.

Pařížská radnice varovala obyvatele francouzské metropole, aby se nevydávali k Seině.

FOTO: Christophe Ena, ČTK/AP

Přípravy na katastrofu



„Přistoupíme k povodňovému plánu, až Seina dosáhne hladiny 5,08 metru,“ hlásil ještě ve středu dopoledne deníku The Guardian nejmenovaný pracovník Louvru. Tuto hranici už ale řeka překonala a panují obavy, že hladina řeky vystoupá mnohem výš. Při povodni z roku 1910 vystoupala Seina dokonce do výšky 8,62 metru a Paříž se již několik let připravuje na to, že se bude situace opakovat. Něco takového by mělo katastrofální následky.

Hladina Seiny v Paříži neustále stoupá.

FOTO: Christophe Ena, ČTK/AP

Doprava na Seině byla zcela přerušena. Plout nesmějí výletní lodi a vyklidit kotvící plochy musely také hausbóty. Velitel pařížské policie Michel Delpuech vyzval všechny, kdo se přiblíží k řece, aby byli mimořádně opatrní.

Uzavřeny již byly stanice podzemky Saint-Michel Notre-Dame, Musée d’Orsay a Champ de Mars near poblíž Eiffelovy věže.

Hladina Seiny stále stoupá, kulminovat by měla až v sobotu.

FOTO: Christophe Ena, ČTK/AP