Skupina Kurdů měla vlajky a z jejich hloučku se ozývala hesla „Fašista Erdogan“. To ovšem pobouřilo turecké pasažéry, kteří se odbavovali na let Turkish Airlines do Istanbulu, a pustili se demonstrantů. Policie musela použít pepřový sprej, aby se jí podařilo obě strany od sebe dostat a získat nad situací kontrolu.

Policisté zahájili vyšetřování ve čtyřech případech kvůli spáchání trestného činu ublížení na zdraví a ve dvou případech kvůli majetkové újmě. Let do Istanbulu byl kvůli incidentu o více než 30 minut zpožděn.

Incidenty po celém Německu

Nebyl to ovšem jediný incident, který se ten den odehrál. Problémy se objevily také v jiných německých městech. V noci na neděli byla barvou poničena turecká mešita v Lipsku, což podle policejního mluvčího také souvisí s událostmi v Afrínu na severu Sýrie.

Rovněž v Mindenu v Severním Porýní-Vestfálsku někdo rozbil okna sídla sdružení tureckých muslimů DITIB a stěny postříkal barvou.

Turecko zahájilo v sobotu rozsáhlou ofenzívu proti kurdským silám v severozápadní Sýrii. „Operace Olivová pobočka” je zaměřena na jednotky kurdských lidových ochranářů (YPG). Turecké ozbrojené síly zřejmě také používají německé tanky.

Ankara operaci v Afrínu zdůvodňuje tím, že oblast ovládá syrská kurdská milice YPG, která je součástí Syrských demokratických sil (SDF) a kterou Ankara považuje za teroristickou skupinu s vazbami na kurdské povstalce v Turecku.

V loňských bojích proti Islámskému státu (IS) byla SDF nejvýznamnějším pozemním spojencem mezinárodní letecké koalice vedené Spojenými státy. Radikálové z IS loni přišli o většinu území v Iráku a v Sýrii, ale nadále podnikají krvavé teroristické útoky.