„Náš hospodářský úspěch závisí na dobré infrastruktuře a dobrém spojení. Měl by být tunel pod Lamanšským průlivem jen prvním krokem?“ napsal Johnson ve čtvrtek na Twitteru po jednáních na britsko-francouzském summitu ve vojenské akademii Sandhurst západně od Londýna.

Architekti proti

Podle britských médií navrhl, aby se vybudoval 35 kilometrů dlouhý most mezi Británií a Francií. „Souhlasím, pojďme na to,“ reagoval francouzský prezident.

Podle expertů by takový projekt mohl stát až 120 miliard liber (3,4 biliónu korun). Zástupci britské námořní plavby Johnsonův nápad ihned zkritizovali. „Betonová konstrukce uprostřed nejrušnější námořní trasy světa by zcela jistě znamenala velké komplikace,“ napsala britská Chamber of Shipping.

Johnson v minulosti coby starosta Londýna podpořil i jiné velké projekty. Dodnes mu vyčítají projekt tzv. Zahradního mostu. Ten spolkl z peněz metropole 47,4 miliónu liber (1,4 mld. Kč), aniž se cokoli postavilo.

„Vyhodil oknem sedmačtyřicet miliónů, tak bych mu doporučoval, aby svůj chabý intelekt nezatěžoval úvahami o stavbách dalších mostů,“ poznamenal k tomu světoznámý architekt Ian Ritchie.