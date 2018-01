Podle v neděli zveřejněného průzkumu citovaného BBC si 54 % oslovených myslí, že obnovená velká koalice by byla pro Německo přínosem. Třetina respondentů je však přesvědčena, že rozhovory selžou.

Zahájení předběžných rozhovorů se kromě předsedy SPD Schulze a šéfky křesťanskodemokratické CDU účastnil i předseda sesterské bavorské CSU Hort Seehofer, který prohlásil: „Musíme se dohodnout, musíme méně mluvit a více pracovat.”

Kancléřka Angela Merkelová

FOTO: Joerg Carstensen, ČTK/AP

Hodně sporných témat



Jeho strana ještě v posledních dnech hlasitě propagovala zastropování ročního počtu uprchlíků a odložení možnosti příjezdu příbuzných azylantů, s čímž sociální demokracie nesouhlasí. Právě možnost sjednocení rodin uprchlíků patří spolu s povinným státním zdravotním pojištěním pro všechny a prohlubování evropské integrace ke klíčovým sématům SPD, upozornila stanice Deutsche Welle. Schulz požaduje ”obnovu” země zvýšením investic do infrastruktury, vzdělávání, bydlení nebo zdravotnictví. „Nový čas potřebuje novou politiku,” podotkl muž, který svou stranu po propadu v parlamentních volbách chtěl odvést do opozice.

Vedle migrace se očekávají spory například také v otázce daňové, důchodové nebo zdravotní politiky. Že vyjednavači, kterých je celkem 39, musí překonat řadu problémů, připustila i Merkelová: „Vstupuji do těchto rozhovorů optimisticky, ale je mi jasné, že před námi v příštích dnech leží obrovský kus práce.“ Za zásadní považuje položit předpoklady pro vytvoření stabilní vlády a pro to, aby se v Německu i za pět či deset let žilo dobře, bezpečně a v demokracii.

Německá kancléřka Angela Merkelová a předseda sociálních demokratů Martin Schulz.

FOTO: Bernd von Jutrczenka, ČTK/AP

„Myslím, že se to může podařit, budeme pracovat velmi rychle, velmi intenzivně,” řekla Merkelová krátce před zahájením rozhovorů v berlínské centrále sociálních demokratů. „Němci mají nárok na to, aby to šlo rychle,” poznamenal zase Schulz, který doufá v „konstruktivní a otevřené“ rozhovory. Už teď přitom politici při vytváření vlády po zářijových parlamentních volbách překonali všechny dosavadní časové rekordy.

Rekordně dlouhé sestavování vlády



Podle Schulze na předběžné rozhovory musí stačit pět šest dní. Zda se pak zahájí jednání o konkrétní podobě koaliční smlouvy, rozhodnou předsednictva CDU a CSU a stranický sjezd SPD, který je plánován na 21. ledna.

Vzhledem k tomu, že by výsledek koaličních rozhovorů museli sociální demokraté, z nichž řada pokračování dosavadní velké koalice odmítá, schválit ve vnitrostranickém referendu, neočekává se, že by nová vláda vznikla dříve než v březnu, ale možná k tomu dojde až v květnu.