Karlův most a slovenská hora Kriváň, jako symboly někdejšího Československa, jsou zobrazeny na líci mince pod zmíněným obloukem. Nad ním je Bratislavský hrad. Na rubu mince je znázorněna mapa Slovenské republiky, symbolická brána do Evropské unie a znak eura, které vyjadřují začlenění země do Evropské unie a eurozóny. Rub obsahuje rovněž datum vzniku samostatné Slovenské republiky.

Slovenská pamětní mince k příležitosti 25. výročí rozdělení Československa

Mince o hmotnosti 31,1 gramu a průměru 40 mm byla vyhotovena v celkovém nákladu 10 100 kusů. Kromě této mince vydala centrální banka u příležitosti výročí vzniku Slovenska v nákladu milión kusů i pamětní dvoueurovou minci.

Obě mince vyrobila slovenská Mincovna Kremnica, která je jedním z nejstarších podniků svého druhu na světě. V roce 1328 ji založil král Karol I. Kremnické dukáty se ve 14. století staly evropskou tvrdou valutou na několik století. V roce 2008 se v Kremnici vyrazily také slovenské euromince.