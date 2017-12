Gröning se pokusil u nejvyšší soudní instance nástup trestu odvrátit s poukazem na údajné porušení základního práva na život a na tělesnou nedotknutelnost. Stížnost však byla zamítnuta, potvrdil dnes soud sídlící v Karlsruhe. Už v listopadu soud v Celle rozhodl, že Gröning může navzdory vysokému věku do vězení nastoupit.

Nyní by měla Gröningovi přijít obsílka k nastoupení trestu, potvrdila mluvčí příslušného státního zastupitelství v Hannoveru Kathrin Söfkerová. „Mělo by se to stát v blízké době,” dodala.

Bývalý dobrovolník jednotek Waffen-SS se přiznal k tomu, že odklízel a evidoval zavazadla deportovaných vězňů a počítal jejich peníze. Média ho proto označují za osvětimského účetního.

Nástupu odsouzeného do vězení se obhajoba pokoušela bránit odvoláními s poukazem na Gröningův zdravotní stav. Soudy se však přiklonily k názoru žalobců, že Gröning je způsobilý k nástupu trestu za předpokladu, že se mu dostane odpovídající lékařské péče.