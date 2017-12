Sociální sítě umí lidi rozdělovat, varoval Obama

Lidstvo by se mělo mít na pozoru před neodpovědným využíváním sociálních sítí a internetu. V rozhovoru na různá společenská i osobní témata to britskému princovi Harrymu řekl bývalý americký prezident Barack Obama. Zejména sociální sítě podle něj zjednodušují pohled na složitou realitu, šíří se po nich zkratkovité dezinformace a společnost to polarizuje.