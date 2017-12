Do německých spolkových zemí Bavorsko a Bádensko-Württembersko do konce listopadu letošního roku proniklo přes jižní hranici 19 600 migrantů. Ve stejném období loňského roku jich bylo ještě 74 000, uvedla v úterý agentura DPA s odvoláním na údaje německé policie. Běženci cestují buď sami, nebo využívají služeb převaděčů. Nejvíce se jich do země dostává vlakem, mnozí přijíždějí také autobusy a auty.

Jen přes Bavorsko přišlo téměř 16 000 utečenců, v roce 2016 jich bylo 70 000. Policie tu zaznamenala 410 případů převaděčství oproti loňským 665. Nejvíce zadržených letos tvořili muži mezi 16 a 35 lety, pocházeli z Nigérie, Afghánistánu, Sýrie a Iráku. Přes sousední Bádensko-Württembersko se dostávali migranti původem z Guineje, Nigérie a Eritreje, ale i ze Somálska a Gambie.

Vráceno 40 procent



Jako dopravní prostředky slouží vedle osobních vlaků, autobusů a aut i vlaky nákladní, letos policie zadržela na 900 migrantů, kteří se pokoušeli dostat do Bavorska tímto způsobem. Na 40 procent utečenců zadržených na německo-rakouské hranici bylo letos podle mluvčího německé policie vráceno. Proud uprchlíků je po celý rok stálý, počty se mírně navyšují jen v letních měsících.

Kromě služeb převaděčů se utečenci pokoušejí zdolat německou hranici na vlastní pěst. Z rozhovorů s uprchlíky a vyšetřování policie vyplynulo, že k tomu používají popisy cest na sociálních sítích a mobilní telefony.

Spolková policie uvádí, že zadržené kontroluje a odesílá do přijímacích středisek. Pokud zadržený podá žádost o azyl, prošetří ji spolkový úřad pro migraci a uprchlíky.

Když migrační krize před dvěma lety vrcholila, přišlo do Německa v průběhu několika měsíců několik set tisíc žadatelů o azyl, většinou bez platných dokladů, připomněla agentura DPA.

Syřané se vracejí z Libanonu domů



Počet syrských uprchlíků v Libanonu se dostal poprvé od roku 2014 pod milión. Část utečenců, které tvoří v převážné většině ženy a děti, odchází do třetích zemí a část se vrací do vlasti. Agentuře AFP to v úterý sdělila tisková mluvčí OSN.

Syrští uprchlíci v uprchlickém táboře na severu Libanonu

FOTO: Profimedia.cz

Ke konci listopadu registroval Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Libanonu 997 905 uprchlíků ze Sýrie. Jejich příliv byl pro čtyřmiliónový Libanon velkou výzvou, jeho představitelé v posledních měsících čím dál častěji vyzývají k návratu běženců. V Libanonu žijí v extrémní chudobě ve zchátralých budovách a neoficiálních táborech.

Povstalci sestřelili Asadovo české letadlo



Syrští povstalci v úterý sestřelili na severu provincie Hama syrské vojenské letadlo a jeho pilot byl zabit, uvedla syrská státní televize. Podle serveru Al-Masdar šlo o letadlo L-39 Albatros, které je české výroby. Letoun prováděl bojovou misi nad vesnicí Umm Hárataín.

Syrští rebelové a opoziční skupiny odmítli ruský návrh mírových rozhovorů. Moskvu obvinili, že nepřiměla svého chráněnce, prezidenta Bašára Asada, k ukončení konfliktu. Uvedli, že Rusko je vyzvalo, aby se vzdali svého požadavku na Asadovo odstoupení.

„Odmítáme to a tvrdíme, že Rusko je agresor, který na Syřanech spáchal válečné zločiny,“ píše se v několika prohlášeních 40 povstaleckých skupin, ze kterého cituje agentura AP. Rozhovory byly naplánované na 29. a 30. ledna do ruského Soči.