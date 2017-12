Moskevský soud se „rozhodl zadržet norského občana Frodeho Berga pro podezření ze špionáže ve prospěch cizího státu”, sdělila mluvčí soudu Jekatěrina Krasnovová. Obhajoba se proti rozhodnutí odvolala.

Ruská média napsala, že Berg byl zatčen při zvláštní operaci FSB 5. prosince v Moskvě. Ještě předtím byl v listopadu zadržen bývalý policista Alexej Žitňuk, který mu předal tajné dokumenty týkající se vojenského námořnictva. Ten je podezřelý z velezrady.

Žitňuk podle agentury Interfax po odchodu od policie pracoval v bezpečnostní službě jedné moskevské společnosti, která je dodavatelem elektroniky pro vojenské námořnictvo. Údajně předával Bergovi dokumenty, ke kterým se mohl v této firmě dostat.

Údajně předával informace i CIA



Norská veřejnoprávní televize NRK uvedla, že Berg v minulosti pracoval pro norskou vládní agenturu, která dohlíží na dodržování pohraniční dohody mezi Ruskem a Norskem. Od roku 2014 je v důchodu. Berg se prý řadu let angažoval v různých projektech spolupráce obou zemí.

Ruská tajná služba podle televize NRK naznačila, že Berg nespolupracoval pouze s norskou rozvědkou, ale že poskytoval informace také americké Ústřední zpravodajské službě (CIA).

Vztahy mezi Ruskem a Norskem jsou napjaté od anexe Krymu v roce 2014. Norsko v únoru obvinilo ruské hackery, že napadli několik norských institucí. V témže měsíci si předvolalo ruského velvyslance, protože Rusko odmítlo dát dvěma norským poslancům ruská víza.

Zatýkání a souzení agentů v Rusku



Letos ruské soudy odsoudily za špionáž dva estonské občany: jeden dostal jedenáct a druhý dvanáct let vězení.

Za pět let Rusko odsoudilo za špionáž 137 agentů zahraničních tajných služeb, uvedl v úterý ředitel FSB Alexandr Bortnikov: „Zahraniční tajné služby pokračují v pokusech proniknout do všechny sfér našeho státu. Samozřejmě se potkávají se silným odporem ze strany kontrarozvědky. Od roku 2012 až do současnosti bylo odsouzeno 137 spolupracovníků a agentů zahraničních tajných služeb.“

Zmínil také, že ve spolupráci s dalšími úřady byla přerušena činnost 120 zahraničních a mezinárodních nevládních organizací, které „působily jako nástroj zahraniční rozvědky“.