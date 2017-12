K nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne na železničním přejezdu asi patnáct kilometrů západně od města Perpignan poblíž španělských hranic.

Vlak narazil do zadní části autobusu na železničním přejezdu u obce Millas. "Náraz byl velmi prudký a zdálo se, že vlak vykolejí a spadne na bok," řekla webu listu L'Indépendant očitá svědkyně, která cestovala ve vlaku.

PICTURED: Rescue operation is under way with police and paramedics pictured near the railway line in Perpignan, France https://t.co/2afhZTG0oI pic.twitter.com/dD5dfXqtwp