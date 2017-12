„Budu kandidovat sám za sebe, ale samozřejmě budu spoléhat na podporu politických sil,“ řekl Putin. Uvedl, že půjde o politické subjekty, které mají stejný pohled na politiku jako on. Nezmínil stranu jednotné Rusko, s níž byl dosud spojován.

Hlavně ale míní spoléhat na občany. Štáb ještě nemá ustavený. Chce, aby v něm byly osobnosti.

K programu uvedl hned na úvod tiskové konference: „Už jsem mnohokrát hovořil, jaké Rusko bych chtěl vidět. Rusko musí mířit do budoucnosti, musí mít moderní politický systém, flexibilní hospodářství, špičkové technologie. Nechci mluvit o předvolebním programu, který budu mít jako každý kandidát. Prakticky ho mám.“

Putin ale uvedl, že program ještě zveřejnit nechce.

Opozice je slabá

Putin se vyjádřil i k tomu, že nemá výrazného protikandidáta. Napřed zažertoval:

„Nebudu si přece vychovávat vlastního konkurenta, ale přemýšlím o tom, že politické prostředí - stejně jako ekonomické - musí být konkurenční. Nelze si představit politické prostředí bez konkurence.“ Přiznal ale slabost opozice: „Nemáme takové výrazné opozičníky, netvoří skutečnou konkurenci pro skutečnou moc. Je to ruské specifikum, které vzniklo během posledních desítek let.“

Vysvětlil i důvod - velký růst od přelomu tisíciletí: „Stoupl průmysl o 60 procent, zpracovatelský o 70 procent. Reálný výdělek poklesl v souvislosti s krizovými lety, ale od počátku roku 2000 stoupl 3,5krát.”

„Chci říci, že ekonomika skutečně roste, nikdy nic nepřipisujeme, co se týká růstu HDP, činí 1,6 procenta, co se týká průmyslu, je to taky 1,5 procenta, dobře roste automobilový průmysl, farmaceutický, ale i zemědělství rostlo o tři procenta, měli jsme rekordní úrodu, největší vůbec za dobu existence Ruské federace,“ dodal Putin a vysvětlil, proč ekonomika opět roste: „Růst je způsoben tím že jsme v polovině roku 2014 a během roku 2015 překonali dva šoky - prudký pokles cen energií a vliv sankcí. Naše země se začala více spoléhat na vnitřní poptávku. Překonali jsme recesi a dostáváme se na trajektorii stabilního růstu, protože investice - především kapitálové - jsou vysoké, rostou o 4,4 procenta, takže investice do rozvoje převyšují růst. Ve střednědobém výhledu je již garantován další růst.”

„Když mluvíme o opozici, je třeba nejen dělat hluk na ulicích nebo v kuloárech.

Lidé jsou dnes s lecčím nespokojeni, a mají pravdu, šlo by dosahovat lepších výsledků, ale to, co navrhují lídři opozice, vyvolává obavy. Je třeba navrhnout něco ne efemérního, ale reálný program. Doufám, že to u nás vznikne,” řekl ještě Putin.