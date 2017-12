K dalším „cvičením“ patřilo držení za končetiny nad útesem nebo povinné zocelování v konzumaci alkoholu. Julienová se musela naučit vypít na posezení lahev whisky a poté chodit rovně po čáře. Kromě psychického traumatu a mnoha jizev tak má Francouzka také poškozená játra. Nyní se žena o svých útrapách rozhodla veřejně promluvit a vydala knihu Jediná dívka na světě.

Girl's father tortured her for a decade to make her 'superhuman': @JaneRidleyNY writes about Maude Julien and the new memoir THE ONLY GIRL IN THE WORLD https://t.co/fTWODmkFa2 via @nypost @littlebrown