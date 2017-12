Přestože se nakonec podařilo tajné službě Saakašviliho zadržet a předat mu předvolání, k výslechu se jim ho nepovedlo převézt. Jeho příznivci cestu opakovaně zablokovali a vztyčili i barikádu. Vůz zastavili v ulici Trjochsvjatytelské, kde se Saakašvili dostal ven.

Saakašvili se před tím pokusil z bytu utéci přes střechu, a to se mu nepovedlo. Byl chycen.

Wow. What a scene. Protesters break free Saakashvili who appears triumphant on the steps of a church waving✌️with handcuffs still on one hand. Then he’s marched with group singing 🇺🇦 national anthem. pic.twitter.com/4oSpT0hIxO