Tak to alespoň vyplynulo z prohlášení pravoslavného duchovního Andreje Kurajeva, který po neúspěšném startu počátkem týdne zpochybnil kvalitu rituálních církevních služeb, jež byly součástí startovací ceremonie.

Podle něj problém může spočívat v „nekompetenci“ arcibiskupa Savvy, který stroj světil. „Je zvláštní, že církev poskytuje určité služby, ale nenese žádnou zodpovědnost za jejich kvalitu,“ řekl Kurajev rozhlasové stanici Govorit Moskva. Pozastavil se třeba nad tím, že duchovní, který raketu kropil tzv. svěcenou vodou, nebyl k obřadu ani náležitě oděn.

Kurajev soudí, že církevní hodnostáři, kterým se jejich svěcení „nepovedlo“, by měli dostat důtku. Také by prý měli zpytovat svědomí a ptát se Boha, „proč přehlíží jejich modlitby“. To se podle něj týká i jistého otce Ioanna, který světil svého času jadernou ponorku Kursk, jež utrpěla zkázu v roce 2000 se 118 námořníky na palubě.

Další duchovní však tvrdí, že obřad svěcení nelze vnímat „jako magii“. Tradice svěcení kosmických raket se v Rusku praktikuje už zhruba dvě desítky let. Od roku 2010 Rusko ohlásilo 12 nepodařených startů raketových nosičů.