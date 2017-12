Charlie se narodil pouze s polovinou srdce a na živu byl po porodu udržován pouze díky přístrojům. Lékaři mu doslova vdechli nový život po devítihodinové operaci.

„S průběhem i výsledkem transplantace jsme spokojeni. Je však nutné myslet na to, že máme před sebou ještě dlouhou cestu,“ komentoval zdravotní stav chlapce chirurg Fabrizio De Rita. Ten zároveň zdůraznil, že se v nadcházejících týdnech ukáže, jak miminko bude na nové srdce reagovat.

Charlie Douthwaite has been waiting for a heart transplant at the Freeman Hospital since he was born and now a donor has been foundhttps://t.co/DQodJOPcXG