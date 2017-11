Dva nejmenované zdroje z obou stran jednání Daily Telegraphu sdělily, že dohody se dosáhlo koncem minulého týdne na schůzce v Bruselu po dlouhých a intenzivních zákulisních jednáních, které vedl hlavní britský vyjednavač Oliver Robbins.

Zatímco EU požadovala finanční vyrovnání 60 miliard, list uvedl, že podle různých interpretací se finální částka pohybuje mezi 45 a 55 miliardami, podle toho, jak která ze stran spočetla náklady dle metodiky, kterou si společně schválily.

Opatrné vládní popření



Nejmenovaný vládní představitel ale tvrzení listu zpochybnil. Agentuře Reuters řekl: „Neuznávám tento účet vzešlý z jednání.”

Tvrzení pro AFP popřelo ministerstvo pro brexit v krátkém prohlášení: „Intenzivní jednání mezi Spojeným královstvím a Evropskou komisí tento týden pokračují v Bruselu. Pokoušíme se dosáhnout dohody.” Neuvedlo ale, zda se dohoda o vyrovnání finančních závazku spojeného království vůči EU přiblížila.

Podle listu The Financial Times však Británie skutečně ustoupila požadavkům unie a souhlasila se splněním všech svých finančních závazků vůči Bruselu. Podle několika diplomatů obeznámených s rozhovory Spojené království převzalo všechny závazky vůči EU, které činí sto miliard eur, ale čistá částka splácená po mnoho let by měla činit méně než polovinu.

Financial Times dále tvrdí, že britská premiérka Theresa Mayová ten průlom oficiálně oznámí v jednáních až příští týden, pokud se podaří dosáhnout i dalších dohod ohledně práv občanů EU v Británii a otázce hranic mezi Irskem a Severním Irskem.

Důležitá dohoda



Dohoda, pokud k ní skutečně došlo, umožní pokračování ve složitých jednáních o odchodu Británie z EU. V pondělí se má Mayová setkat s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem.

Účet za odchod představoval dlouhodobě třecí plochu. Británie chtěla zaplatit jen něco přes dvacet miliard, zatímco EU požadovala několikanásobně víc.

Británie by také mohla začít v prosinci jednat o budoucích obchodních dohodách, což nebylo možné bez uzavření sporných otázek, které požadovala vyřešit EU.