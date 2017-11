Berlínská policie v pondělí zatkla osmapadesátiletého muže za přechovávání odcizeného majetku Johna Lennona. Podle policie další podezřelý žije s největší pravděpodobností v Turecku.

Mezi nalezenými věcmi je podle nejvyššího státního zástupce hned několik Lennonových osobních deníků. Ty byly v roce 2006 údajně ukradeny vdově britského zpěváka Yoko Ono v New Yorku.

Thanks to the intensive investigation of our colleagues from the CID Unit responsible for combating art crime, items belonging to John #Lennon's estate were seized and one suspect was arrested due to fraud and recieving stolen goods. https://t.co/xMN18hkrqT