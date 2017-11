V kýčovitě pojatém videu radí králík mladému páru, jak dosáhnout velké rodiny: „My, králicí, víme, jak se postarat o početné potomstvo.“

A králík vysvětluje, co pro to udělat: „Za prvé hojně cvičíme, za druhé jíme zdravě, za třetí se nestresujeme, když nemusíme, a za čtvrté nepijeme (alkohol).“

Autoři videa přitom trochu pominuli fakt, že ramlice obvykle vrhne šest až dvanáct mláďat, že v kotci moc šancí na pohyb nemá a v přírodě rozhodně nedostatkem stresu netrpí, právě naopak. Má mnoho nepřátel, a proto také musí mít hodně mláďat.

Aby to nebylo vulgární

Polské ministerstvo zdravotnictví agentuře řeklo AP, že se snaží přimět Poláky ve věku od 18 do 45 let k osvojení zdravého životního stylu, který by posílil jejich schopnost plodit potomky. Ministerstvo si tento způsob informování párů pomocí klipu na internetu zvolilo proto, aby sdělení „nebylo vulgární a nikoho neurazilo”.

V Polsku, kde se asi 90 procent z 38 miliónů obyvatel hlásí k římskokatolické církvi, byla v roce 2015 evidována plodnost 1,32 dítěte na jednu ženu. To je po Portugalsku druhá nejnižší hodnota v EU, přičemž Španělsko a Řecko jsou jen nepatrně lepší.

V Česku loni plodnost stoupla na hodnotu 1,63, což je maximum od roku 1994, pro dlouhodobé zachování populace je však potřeba 2,1 dítěte na ženu.