„Můj klient mi řekl, že tam nechce jít,“ uvedl Bekaert. „Je zcela jasné, že můj klient nyní bude čekat, co se stane. Jak se teď věci mají, nevrátí se v příštích několika týdnech,“ dodal.

Bekaert, který v minulosti proti vydání do Španělska hájil členy baskické teroristické skupiny ETA, řekl, že Puigdemont nebude usilovat o politický azyl. „Azyl je mimo vydávací proces, to jsou dvě různé věci,” řekl a zdůraznil, že jde o zcela zákonný postup a že o něm budou rozhodovat belgičtí, a ne španělští soudci.

Puigdemont odmítá stanout nyní před soudem, protože se obává, že by proces nebyl spravedlivý. V úterý v Bruselu řekl, že k návratu do Španělska by potřeboval „garance” spravedlivého procesu ze strany Madridu. [celá zpráva]

Vyšetřující soud může už v pátek nařídit jeho zadržení, ať už stane před soudem, nebo ne.

Podle názoru jeho advokáta bude zřejmě chtít Španělsko Puigdemonta stíhat pro „politický zločin”, na což je belgická justice citlivá a v minulosti hledané osoby pro tento důvod odmítala vydat.

Španělsko ale může využít takzvaného evropského zatykače, který podle norem Evropské unie garantuje stíhaným osobám veškerá práva na spravedlivý soud. To by Bruselu mohlo stačit, uvedla ČTK, vydání ale rozhodně neproběhne rychle.

Část vlády se vrátila



V Bruselu zatím jsou i další čtyři ministři odvolané separatistické katalánské vlády Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Toni Comín a Clara Ponsatíová. Dva další – exministři vnitra a práce Joaquim Forn a Dolors Bassaová – v úterý odletěli do Barcelony. Tam je uvítali zastánci Španělska s transparenty Vítejte ve Španělsku a Kde je vaše republika?.

Příznivce samostatnosti zaskočilo, že se odvolaný premiér nevrátil s nimi.

Ve Španělsku jsou dále nyní Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carles Mundó a Lluís Puig-están. Tvrdí, že dále pracují, ale nemají možnost jít do kanceláře.

U soudu musejí všichni ministři složit celkem 6,2 miliónu eur (téměř 159 miliónů korun). Pokud to neudělají, bude jim zabaven majetek.

Stíhání vedení katalánského parlamentu

Kromě členů sesazené katalánské vlády je předvoláno na čtvrtek do Madridu k výslechu u španělského ústavního soudu také vedení rozpuštěného katalánského parlamentu. Jde o šest osob, včetně sesazené předsedkyně parlamentu Carme Forcadellové. [celá zpráva]

Jeden z nich, Joan Josep Nuet, už potvrdil, že přijde: „Nejsem separatista, ale lidé mají právo vyjádřit své myšlenky. Vždy jsem to hájil a nyní jsem za to obviněn. Obvinění stojí na faktech, která vedou k politickému procesu, je to víc otázka odplaty než spravedlnosti.”

Zmocněnec madridské ústřední vlády v Katalánsku Enric Millo v úterý oznámil, že navzdory výzvám separatistů bojkotovat převzetí kontroly nad regionem Madridem vše funguje normálně. „Jen dokazují, že jsou (zhruba 200 000 pracovníků katalánských úřadů) pracovníky státní správy, kteří respektují zákony a demokracii,” prohlásil Millo. Podle něho bylo v posledních čtyřech dnech propuštěno jen zhruba 150 spolupracovníků katalánského vedení.