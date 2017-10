Důvodem obvinění ze vzpoury jsou snahy regionálních politiků o nezávislost Katalánska, což odporuje španělské ústavě. Kabinet ale čelí obvinění i z dalších přečinů a výsledný trest tak může být vyšší. [celá zpráva]

Soud v úterý v prohlášení uvedl, že se obviněním Puigdemonta a dalších katalánských lídrů začal oficiálně zabývat.

Azyl nežádá, návrat ale neslíbil



Puigdemont je spolu s dalšími pěti členy svého někdejšího kabinetu nyní v Bruselu. [celá zpráva]

Katalánský expremiér v úterý v belgické metropoli prohlásil, že se spolu se svými ministry nadále považuje za legitimní vládu Katalánska. Do Belgie prý nepřijel žádat o azyl, jak spekulovala média, ale proto, aby přenesl katalánský problém do srdce Evropy. Neuvedl však, jak dlouho se hodlá v Bruselu zdržet.

K návratu do Španělska by prý sesazený katalánský premiér potřeboval „záruku” spravedlivého procesu ze strany Madridu. Najal si právníka, jenž v minulosti ve sporech o vydání do Španělska zastupoval členy baskické teroristické skupiny ETA.

Vyšetřující soudkyně Caren Lamelaová v úterý uvedla, že někdejší katalánské vedení má stanout před soudem ve čtvrtek v 9:00 SEČ. Výslech podle ní potrvá do pátku.