Generální prokuratura jednala na podnět opozičního poslance Ondreje Dostála, který vyslovil podezření, že se Mečiar dopustil trestného činu, když vydal amnestie na skutky, které se ho přímo týkaly.

„Po prozkoumání vyšetřovacího spisu generální prokuratura vyhodnotila usnesení vyšetřovatele jako předčasné. Vydala závazný pokyn krajské prokuratuře na zrušení tohoto usnesení a na další postup v trestním řízení,“ napsal náměstek generálního prokurátora Peter Šufliarsky v dopise adresovaném Dostálovi. Poslanec dopis ve čtvrtek zveřejnil na sociální síti.

SRDEČNÉ POZDRAVY DO ELEKTRY aneb Ako Generálna prokuratúra zastavenie trestného stíhania Mečiarových amnestií zruš...

Poslanci slovenského parlamentu letos amnestie zrušili a ústavní soud poté s tímto rozhodnutím souhlasil. Ústavní soud konstatoval, že Mečiar udělením amnestií zneužil své pravomoci. Policie pak zahájila trestní řízení, ale poté věc odložila s tím, že je promlčená.

Kauza z 90. let

Prezident Kováč se v polovině 90. let dostal s tehdejším premiérem Mečiarem do ostrého sporu. V té době byl Kováč mladší 31. srpna 1995 unesen do Rakouska. Podezření padlo na tajnou službu vedenou Mečiarovým oblíbencem Ivanem Lexou, Mečiar ale udělil všem podezřelým v roce 1998 amnestii.

Mohl tak učinit proto, že nezastával jen funkci premiéra, nýbrž dočasně zastupoval i prezidenta. Po odchodu Kováče staršího z funkce hlavy státu totiž nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu přešly na vládu vedenou Mečiarem.